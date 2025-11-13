Stajyerin babası ve ağabeyleri iş yerini basıp patronu bıçakladı

İş yeri sahiplerine hakaret ettiği iddia edilen stajyer, ayrıldığı iş yerine kısa süre sonra babası ve ağabeyi ile geri döndü.

Baba ve 2 oğlu iş yerinin önünde bekleyen çalışanlara saldırarak onları dövdü. O sırada iş yerinin önünde çalışan temizlik görevlisine de saldıran baba F.D., işletme sahibinin oğlu K.B.'yi de bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri K.B.'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerince gözaltına alınan baba F. D. ve 2 oğlunun ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.