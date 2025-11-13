Stajyerin babası ve ağabeyleri iş yerini basıp patronu bıçakladı
13.11.2025 15:47
DHA
İstanbul'da bir stajyer, su kesintisi sırasında musluğu açık bırakınca iş yerini su bastı. Stajyer ile işletme sahibi tartıştı. Stajyerin babası da patronu bıçakladı.
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yaşanan su kesintisi sırasında, patronunun uyarısına rağmen musluğu açık bıraktığı ve iş yerini su basmasına neden olduğu iddia edilen stajyer A.Y.D. ile işletme sahibi arasında tartışma çıktı.
Eve giderek ailesine durumu anlatan A.Y.D.'nin babası F. D. ve 2 oğlu iş yerine giderek işletme sahibi K.B.'yi (18) bıçakladı.
Olay, 10 Kasım Pazartesi günü saat 11.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 8 Kasım Cumartesi günü bölgede yaşanan su kesintisi sırasında işletme sahibi çalışanlara muslukları kapatmaları yönünde uyarıda bulundu.
Hafta sonu kapalı olan iş yerini, musluklardan birinin açık unutulması nedeniyle su bastı. Pazartesi günü iş yerine geldiklerinde musluğun açık kaldığını ve iş yerini su bastığını gören işletme sahibiyle, stajyer A.Y.D. arasında tartışma yaşandı.
İş yeri sahiplerine hakaret ettiği iddia edilen stajyer, ayrıldığı iş yerine kısa süre sonra babası ve ağabeyi ile geri döndü.
Baba ve 2 oğlu iş yerinin önünde bekleyen çalışanlara saldırarak onları dövdü. O sırada iş yerinin önünde çalışan temizlik görevlisine de saldıran baba F.D., işletme sahibinin oğlu K.B.'yi de bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri K.B.'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerince gözaltına alınan baba F. D. ve 2 oğlunun ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
SALDIRI ANI KAMERADA
F.D. ve oğullarının iş yerine gelerek çalışanlara saldırdığı anlar güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
Görüntülerde elinde bıçak olduğu görülen baba F.D.'nin yanındaki 2 oğluyla birlikte iş yeri önündeki gençlere saldırdığı anlar görülüyor.
Görüntülerde ayrıca, 18 yaşındaki K.B.'nin bıçaklandığı, kendisine engel olmaya çalışan temizlik personeline de saldırdığı anlar da yer alıyor.