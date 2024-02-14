Star TV'nin ses getirecek yeni dizisi Yandaki Oda'dan ilk fotoğraflar

Star TV'nin OGM Pictures imzalı yeni dizisi "Yandaki Oda" için geri sayım başladı. Başrollerini Şevval Sam, Caner Cindoruk ve Nazan Kesal'ın paylaştığı merakla beklenen "Yandaki Oda" dizisinin setinden ilk kareler yayınlandı. İşte "Yandaki Oda" dizisinin konusuna ve oyuncularına dair merak edilen her şey...

Star TV'nin ses getirecek yeni dizisi Yandaki Oda'dan ilk fotoğraflar - 1

Star TV'nin heyecanla bekleyen yeni dizisi Yandaki Oda için hazırlıklar devam ediyor. OGM Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği diziden ilk kareler yayınlandı.

İLK TANITIM

TÜRKİYE HABERLERİ

Star TV'nin ses getirecek yeni dizisi Yandaki Oda'dan ilk fotoğraflar - 2

YANDAKİ ODA KONUSU

İzleyiciyle buluşmak için gün sayan dizinin konusu ise şöyle; Ünlü bir program sunucusuyken kariyeri düşüşe geçen Sevgi Ersoy (Şevval Sam), ülkenin önde gelen iş insanlarından Fikret Alabey’le (Caner Cindoruk) ani bir şekilde evlenir. Bu beklenmedik evlilik herkeste bir şok etkisi yaratır. Daha önce Sevgi’nin de Fikret’in de başlarından mutsuz birer evlilik geçmiştir.

Star TV'nin ses getirecek yeni dizisi Yandaki Oda'dan ilk fotoğraflar - 3

Artık ikinci baharlarını yaşamak isteyen ikilinin bu hayallerine kavuşması hiç de kolay olmayacaktır. Çünkü ikisinin evlenmesi, birbirinden çok farklı ailelerinin de bir araya gelmesi demektir. 

Star TV'nin ses getirecek yeni dizisi Yandaki Oda'dan ilk fotoğraflar - 4

Birbirine taban tabana zıt bu iki ailenin aynı çatı altında yaşamaya başlaması, Sevgi ve Fikret’in beklediğinden daha büyük sorunlar yaratacak, başta bu evliliğe büyük tepki gösteren anneleri olmak üzere tüm aile fertlerinin hayatlarını değiştirecektir. En çok da birbirlerinin yan odalarında yaşamak zorunda kalan çocukları; Taylan (Onur Seyit Yaran) ve Şelale’nin (Derya Pınar Ak)…

Star TV'nin ses getirecek yeni dizisi Yandaki Oda'dan ilk fotoğraflar - 5

YANDAKİ ODA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çok yakında Star ekranlarında izleyiciye çarpıcı bir hikaye sunmaya hazırlanan, yapımını OGM Pictures’ın, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği dizisinin yönetmen koltuğunda  Çağrı Vila Lostuvalı var.

Star TV'nin ses getirecek yeni dizisi Yandaki Oda'dan ilk fotoğraflar - 6

DERYA KARADAŞ DAHİL OLDU

Geçtiğimiz günlerde okuma provasında buluşan Yandaki Oda'nın oyuncu kadrosuna Derya Karadaş dahil oldu. 

Daha önce "Yalan Dünya", "Jet Sosyete", "Aile Arasında" gibi yapımlarda rol alan Derya Karadaş, dizide Alabey ailesinin kızı Pervin karakterine hayat verecek.

Star TV'nin ses getirecek yeni dizisi Yandaki Oda'dan ilk fotoğraflar - 7

OKUMA PROVASI YAPILDI

Birbirinden başarılı yapımları izleyiciyle buluşturan Star TV'nin yeni dizisi Yandaki Oda için çalışmalar devam ediyor. Dizinin okuma provası yapıldı.

Star TV'nin ses getirecek yeni dizisi Yandaki Oda'dan ilk fotoğraflar - 8

YANDAKİ ODA KADROSU

Dizinin kadrosunda Şevval Sam, Caner Cindoruk, Nazan Kesal, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak, Derya Karadaş, Bülent Polat, Nekazet Erden, Mehmet Bilge Aslan, Nazlı Çetin, Nilsu Yılmaz, Samet Kaan Kuyucu, İrem Kübra Bakırtaş ve Melek Baykal gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Yandaki Oda sıra dışı hikayesi ile çok yakında Star’da.

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