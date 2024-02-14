Star TV'nin ses getirecek yeni dizisi Yandaki Oda'dan ilk fotoğraflar
Star TV'nin OGM Pictures imzalı yeni dizisi "Yandaki Oda" için geri sayım başladı. Başrollerini Şevval Sam, Caner Cindoruk ve Nazan Kesal'ın paylaştığı merakla beklenen "Yandaki Oda" dizisinin setinden ilk kareler yayınlandı. İşte "Yandaki Oda" dizisinin konusuna ve oyuncularına dair merak edilen her şey...
Star TV'nin heyecanla bekleyen yeni dizisi Yandaki Oda için hazırlıklar devam ediyor. OGM Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği diziden ilk kareler yayınlandı.