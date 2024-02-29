Star TV'nin yeni dizisi Yan Oda'nın ilk bölüm tarihi belli oldu
Başrollerini Şevval Sam, Caner Cindoruk, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak ve Nazan Kesal'ın paylaştığı paylaştığı Star TV'nin yeni dizisi Yan Oda'nın yayın tarihi belli oldu. İki farklı ailenin aynı çatı altında buluşmasını konu alacak olan dizi, ilk bölümüyle ekranlarda olacak. İşte Yan Oda'nın başlangıç tarihi...
Başrollerini Şevval Sam, Caner Cindoruk, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak ve Nazan Kesal'ın paylaştığı paylaştığı Star TV'nin yeni dizisi Yan Oda tanıtımlarıyla dikkat çekiyor.