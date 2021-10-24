Su altında kalacak Yusufeli’de 2 bin 698 yeni konut

Artvin’in Çoruh Nehri üzerindeki Yusufeli Barajı'nın sular altında kalacak ilçesi Yusufeli taşınmak üzere. Yeni yerleşim yerindeki, 2 bin 698 konut yapımı tamamlandı, kamu binalarında ise sona gelindi.

Haberler - DHA 24.10.2021 - 11:53

Su altında kalacak Yusufeli’de 2 bin 698 yeni konut - 1

Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde yapılan 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye’nin en yükseği Yusufeli Barajı'nın sular altında kalacak Yusufeli ilçesi taşınmak üzere.

Su altında kalacak Yusufeli’de 2 bin 698 yeni konut - 2

Yeni yerleşim yerinde, 2 bin 698 konut yapımı tamamlandı.

Yusufeli'deki kamu binalarında ise sona gelindi.

Su altında kalacak Yusufeli’de 2 bin 698 yeni konut - 3
Devlet Su İşleri (DSİ) Yeniden Yerleşim Yerleri İzleme Şube Müdürü Suat Köse, “İnşaatlarda sona geldik, ilçemiz en kısa zamanda taşınmaya hazır hale getirilecek" dedi.
Su altında kalacak Yusufeli’de 2 bin 698 yeni konut - 4
Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden olan nehirde, 26 Şubat 2013’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans bağlantısıyla temeli atılan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin inşaatı tamamlandı.
Su altında kalacak Yusufeli’de 2 bin 698 yeni konut - 5

275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda, 558 megavat kurulu güce sahip santralle 2,5 milyon insanın elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.

Proje, Türkiye'nin öz kaynaklarıyla, tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edildi.

Su altında kalacak Yusufeli’de 2 bin 698 yeni konut - 6

YUSUFELİ 7'NCİ KEZ TAŞINACAK

150 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7'nci kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli, Yansıtıcılar mevkisinde 150 hektarlık alanda 3 bölgede yeniden inşa ediliyor.

İlçenin yeni yerleşim yerinde 2 bin 698 konutun yapımı tamamlandı, hükümet konağı, öğretmenevi, spor salonu, merkez cami, ilçe emniyet müdürlüğü, ilçe jandarma komutanlığı, cami, okul, müftülük ve adliye binalarında ise sona gelindi.

Su altında kalacak Yusufeli’de 2 bin 698 yeni konut - 7
Yöre halkı, su altında kalacak ilçeye veda etmeye hazırlanırken, Yusufeli’nde noter huzurunda 5 otel, 3 akaryakıt istasyonu, 258 iş yeri ve konutların hak sahipleri de çekilen kurayla belirlendi.
Su altında kalacak Yusufeli’de 2 bin 698 yeni konut - 8

"SONA GELDİK DİYEBİLİRİZ"

Yeni yerleşim alanındaki çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Devlet Su İşleri (DSİ) Yeniden Yerleşim Yerleri İzleme Şube Müdürü Suat Köse, “Yusufeli yeni yerleşim alanı, üç bölgeden oluşuyor. Üçüncü bölgemizde alt ve üstyapı çalışmaları tamamen bitti. Birinci bölge de üst yapı kamu binalarımız tamamlandı. Çevre düzenlemeleri devam ediyor. ‘Sona geldik’ diyebiliriz. 2 bin 698 tane konut inşaatı bitti. İlçemiz, en kısa zamanda taşınmaya hazır hale gelecek” dedi.
Su altında kalacak Yusufeli’de 2 bin 698 yeni konut - 9

Yeni ilçede her detayın, ilgili kurum ve firmalarca kontrol edildiğini kaydeden Köse, “286 tane de tamamlanan iş yerimiz var. Küçük sanayi sitemiz taşınma öncesi tamamlanarak ihalesi yapılacak. İlçede, yaklaşık 310 iş yerimiz olacak. Çalışmalar, barajın su tutma programına uygun, taşınmayı göz önünde bulundurarak, su tutma öncesi her şeyiyle tamamlanmış olacak" diye konuştu.

Su altında kalacak Yusufeli’de 2 bin 698 yeni konut - 10

Tüm çalışmaların, ilgili kurumlar tarafından kontrol edildiği belirten Köse, "Tüm firmalarla koordinasyon içerisinde olan ilçemiz, su tutma programına uygun olarak, taşınmaya hazır hale getirilecektir” şeklinde konuştu.

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