Su altında kalacak Yusufeli’de 2 bin 698 yeni konut

Haberler - DHA 24.10.2021 - 11:53
Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde yapılan 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye’nin en yükseği Yusufeli Barajı'nın sular altında kalacak Yusufeli ilçesi taşınmak üzere.
Yeni yerleşim yerinde, 2 bin 698 konut yapımı tamamlandı.
Yusufeli'deki kamu binalarında ise sona gelindi.
275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda, 558 megavat kurulu güce sahip santralle 2,5 milyon insanın elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.
Proje, Türkiye'nin öz kaynaklarıyla, tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edildi.
150 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7'nci kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli, Yansıtıcılar mevkisinde 150 hektarlık alanda 3 bölgede yeniden inşa ediliyor.
İlçenin yeni yerleşim yerinde 2 bin 698 konutun yapımı tamamlandı, hükümet konağı, öğretmenevi, spor salonu, merkez cami, ilçe emniyet müdürlüğü, ilçe jandarma komutanlığı, cami, okul, müftülük ve adliye binalarında ise sona gelindi.
Yeni ilçede her detayın, ilgili kurum ve firmalarca kontrol edildiğini kaydeden Köse, “286 tane de tamamlanan iş yerimiz var. Küçük sanayi sitemiz taşınma öncesi tamamlanarak ihalesi yapılacak. İlçede, yaklaşık 310 iş yerimiz olacak. Çalışmalar, barajın su tutma programına uygun, taşınmayı göz önünde bulundurarak, su tutma öncesi her şeyiyle tamamlanmış olacak" diye konuştu.
Tüm çalışmaların, ilgili kurumlar tarafından kontrol edildiği belirten Köse, "Tüm firmalarla koordinasyon içerisinde olan ilçemiz, su tutma programına uygun olarak, taşınmaya hazır hale getirilecektir” şeklinde konuştu.