Su altında kalan mezarlığa sandalla gidip dua ediyorlar

Adana'da 64 yıl önce su tutulmaya başlanan Seyhan Barajı Gölü'nün altında kalan Topalak Mahallesi Mezarlığı'nda bulunan akrabalarının kabrini ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, sandalla göle açılarak mezarlığın üzerinde dua ediyor.

DHA 11.06.2020 - 10:04

Su altında kalan mezarlığa sandalla gidip dua ediyorlar - 1
Seyhan Nehri üzerine inşa edilen Seyhan Barajı'nın 64 yıl önce su tutmaya başlamasıyla birlikte merkez Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi mezarlığı su altında kaldı.
Su altında kalan mezarlığa sandalla gidip dua ediyorlar - 2
Kuraklık dönemlerinde DSİ'ye ait sulama kanallarına su verilince göldeki suyun azalması nedeniyle mezarlık ortaya çıkarken, bu yıl kanallara su verilmedi.
Su altında kalan mezarlığa sandalla gidip dua ediyorlar - 3
Bu yıl, yakınlarının kabrini ziyaret etmek isteyen vatandaşlar da sandalla göle açılarak, mezarlığın üzerinde dua etti.
Su altında kalan mezarlığa sandalla gidip dua ediyorlar - 4
Mahalle sakinlerinden emekli Mustafa Güngör (58), suların çekildiği zaman mezarlık ziyareti yapabildiklerini ancak suyun yüksek olduğu zaman sandalla ibadet edebildiklerini kaydederek, "Büyüklerimizin, yakınlarımızın mezarlarına gittik, duamızı ettik.
Su altında kalan mezarlığa sandalla gidip dua ediyorlar - 5
Elimizden geldiği kadar uzaktan da olsa dua ediyoruz" dedi.
Su altında kalan mezarlığa sandalla gidip dua ediyorlar - 6

BİLMEYENLER DUA EDERKEN GÖRÜNCE ŞAŞIRIYOR

Mahallede besicilik yapan Erol Salcan (64) ise büyükannesi ile pek çok akrabasının sular altında kalan mezarlıkta bulunduğunu ifade ederek, "Bu bölgedeki Topalak, Karalarbucağı, Bayramhacılı gibi mahalleler de yıllar önce sular altında kaldı.
Su altında kalan mezarlığa sandalla gidip dua ediyorlar - 7
Su çekildiği zaman ziyaretlerine gidiyorduk ama uzun bir zamandır çekilmedi, biz de gördüğünüz gibi kayıkla açılıyoruz, Fatiha okuyoruz.
Su altında kalan mezarlığa sandalla gidip dua ediyorlar - 8
Uzaktan bakanlar, bilmeyenler, 'Bu adamlar ne yapıyor?' diye şaşırıyor, zaman zaman ne için dua ettiğimizi soruyorlar" diye konuştu.
Su altında kalan mezarlığa sandalla gidip dua ediyorlar - 9
Su altında kalan mezarlığa sandalla gidip dua ediyorlar - 10
Su altında kalan mezarlığa sandalla gidip dua ediyorlar - 11

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