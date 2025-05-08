Su borusu bomba gibi patladı: 9 evi su bastı
Muğla Bodrum'da ana isale hattında onarım çalışması yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Çevredeki bazı evleri su bastı, araçlarda hasar oluştu.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, onarım çalışmasının yapıldığı ana isale hattında patlama meydana geldi.
Olay saat 17.00 sıralarında Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nde, onarımı yapılmaya çalışılan isale hattında meydana geldi.
Çalışma sırasında yaşanan patlamayla birlikte tonlarca su ve taş parçası metrelerce havaya fırladı.