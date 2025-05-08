Su borusu bomba gibi patladı: 9 evi su bastı

Muğla Bodrum'da ana isale hattında onarım çalışması yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Çevredeki bazı evleri su bastı, araçlarda hasar oluştu.

Su borusu bomba gibi patladı: 9 evi su bastı - 1

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, onarım çalışmasının yapıldığı ana isale hattında patlama meydana geldi.

Olay saat 17.00 sıralarında Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nde, onarımı yapılmaya çalışılan isale hattında meydana geldi.

Çalışma sırasında yaşanan patlamayla birlikte tonlarca su ve taş parçası metrelerce havaya fırladı.

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Su borusu bomba gibi patladı: 9 evi su bastı - 2

EVLERİ SU BASTI

Taş parçaları ve fışkıran sular yandaki bir siteye kadar ulaştı. Sitedeki 9 evi su basarken, bahçesi zarar gördü. Park halindeki iki otomobilden birinin ön, diğerinin ise arka camı kırıldı.

Su borusu bomba gibi patladı: 9 evi su bastı - 3

O anda bölgede çalışma yapan işçiler kaçarak son anda canlarını kurtarırken, akan tonlarca su denize kadar ulaştı.

Akan suyun taşıdığı toprak nedeniyle denizin rengi de kahverengiye dönüştü.

İsale hattındaki patlama bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri, sorunun giderilmesi için çalışma başlattı.

Su borusu bomba gibi patladı: 9 evi su bastı - 4

Site sakinlerinden Büşra Kaptan, "İsale hattı büyük bir gürültüyle patladı. Akan sular sitemizde tahribata neden oldu" dedi.

Su borusu bomba gibi patladı: 9 evi su bastı - 5
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