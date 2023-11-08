Su borusu patladı, yollar göle döndü
Adana'da içme suyu şebeke borusunu patladı, tonlarca su yola aktı. Patlama nedeniyle yolda göçük de oluştu.
Adana'nın Çukurova ilçesi Hilmi Kürklü Bulvarı’nda, içme suyu şebekesi borusu patladı.
Adana'nın Çukurova ilçesi Hilmi Kürklü Bulvarı’nda, içme suyu şebekesi borusu patladı.
Patlamayla birlikte tonlarca su yola aktı.
Yollar göle dönerken, bölgede trafik de sıkıştı.
Patlama nedeniyle yolda göçük de oluştu.
Belediye ekipleri, arızayı gidermek için çalışma başlattı.