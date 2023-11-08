Su borusu patladı, yollar göle döndü

Adana'da içme suyu şebeke borusunu patladı, tonlarca su yola aktı. Patlama nedeniyle yolda göçük de oluştu.

Su borusu patladı, yollar göle döndü - 1

Adana'nın Çukurova ilçesi Hilmi Kürklü Bulvarı’nda, içme suyu şebekesi borusu patladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Su borusu patladı, yollar göle döndü - 2

Patlamayla birlikte tonlarca su yola aktı. 

Su borusu patladı, yollar göle döndü - 3

Yollar göle dönerken, bölgede trafik de sıkıştı.

Su borusu patladı, yollar göle döndü - 4

Patlama nedeniyle yolda göçük de oluştu.

Su borusu patladı, yollar göle döndü - 5

Belediye ekipleri, arızayı gidermek için çalışma başlattı.

Su borusu patladı, yollar göle döndü - 6
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