"Su canavarları" denizi istila etti

Hatay'da 'su canavarı' olarak bilinen su sümbülleri, sağanak yağışla birlikte Asi Nehri'nin denize döküldüğü yeri kapladı. İstilacı bir tür olan su sümbülleri nehirdeki canlı yaşamını tehdit ediyor.

İHA 23.09.2021 - 16:57 | Son Güncelleme : 23.09.2021 - 17:05

"Su canavarları" denizi istila etti - 1
Lübnan'da doğan ve Suriye'den geçerek Hatay'da Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nin su sümbülleri, şiddetli yağışların ardından sürüklendi.
"Su canavarları" denizi istila etti - 2
Nehrin denizle buluştuğu bölge su sümbülleri  ile kaplandı.
"Su canavarları" denizi istila etti - 3
Tekebaşı Su Ürünleri Kooperatifi Çevlik Balıkçı Barınağı Başkanı Erkan Sağlamtaş, su sümbüllerinin 4 yıldır aşırı derecede çoğaldığını belirterek, "İlk ortaya çıktığı zaman bu kadar yoğun değildi. Son iki senedir daha da yoğunlaştı. Yağmurdan kaynaklı akar sularımızın taşması sonucu Asi Nehri, biriken su sümbüllerini denize doğru sürüklüyor" dedi.
"Su canavarları" denizi istila etti - 4
Su canavarı olarak da bilinen su sümbülleri ekosistemdeki diğer canlılara zarar veriyor. Güney Amerika'dan gelen istilacı bir tür olan bitki, 12 günlük süre içerisinde nüfuslarının 2-3 katı kadar artabiliyor.
"Su canavarları" denizi istila etti - 5
"Su canavarları" denizi istila etti - 6
"Su canavarları" denizi istila etti - 7
"Su canavarları" denizi istila etti - 8
"Su canavarları" denizi istila etti - 9
"Su canavarları" denizi istila etti - 10
"Su canavarları" denizi istila etti - 11

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