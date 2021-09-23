"Su canavarları" denizi istila etti

Tekebaşı Su Ürünleri Kooperatifi Çevlik Balıkçı Barınağı Başkanı Erkan Sağlamtaş, su sümbüllerinin 4 yıldır aşırı derecede çoğaldığını belirterek, "İlk ortaya çıktığı zaman bu kadar yoğun değildi. Son iki senedir daha da yoğunlaştı. Yağmurdan kaynaklı akar sularımızın taşması sonucu Asi Nehri, biriken su sümbüllerini denize doğru sürüklüyor" dedi.

Su canavarı olarak da bilinen su sümbülleri ekosistemdeki diğer canlılara zarar veriyor. Güney Amerika'dan gelen istilacı bir tür olan bitki, 12 günlük süre içerisinde nüfuslarının 2-3 katı kadar artabiliyor.