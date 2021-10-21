Köyde tek başına: 10 yıldır yapayalnız

Aksaray'da 66 yaşındaki Selami Salman isimli vatandaş, 30 yıl önce su çıkmadığı için boşaltılan köyünde 10 yıldır tek başına yaşıyor. Eşini kaybettikten sonra köydeki her türlü temel ihtiyacını kendisinin karşıladığını belirten Salman, köydeki hayatın eskiye göre zorlaştığına da dikkat çekti.

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Haberler - Anadolu Ajansı 21.10.2021 - 16:21

Aksaray’ın Hasan Dağı eteklerindeki köyde yaşayan Selami Salman (66), 10 yıldır köyün tek sakini.

Salman 30 yıl önce su çıkmadığı için boşaltılan köyde uzun yıllardır tek başına yaşıyor.

Merkeze bağlı yayla köylerinden Gözlukuyu'da yaşayanlar 1991'de su çıkmadığı için köylerine ait Dölek Mevkisi'ne göç etti.

O yıllarda kalbi delik kızını ameliyat ettirmek için tarlalarını satan ve köyden ayrılamayan Selami Salman, 10 yıl önce eşinin vefat etmesi sonrası köyde yalnız kaldı.

Baba yadigarı evinin yıkılmasıyla akrabasının evine geçen Salman, büyüdüğü günlerin anılarıyla dolu köyünden ayrılamıyor.

Salman, sabahın ilk ışıklarıyla uyanarak odunlarını kırıyor, çeşmeden su çekiyor, sobasını yakıp çayını demliyor.

Kış mevsiminde yayla köyüne yağan yoğun kardan yollar kapandığı için ekmeğini bile kendisi yaparak yaşamını sürdürüyor.

Salman, 30 yıl önce köylülerin göç etmeye başladığını ve kendisinin maddi durumu olmadığı için burada kaldığını belirterek, “Çocuklarım köyde yaşamak istemeyip şehre taşındılar. Eskiden köyümüz 180-200 hanelikti. Her şeyimiz vardı, kahvemiz, bakkalımız, camimizle cıvıl cıvıl bir köydü. Çocukluğumun geçtiği köy şimdi harabe gibi" diye konuştu.

Salman, yiyeceklerini yakın köylere veya ilçeye giderek temin ettiğini belirterek, "Eski günlerimiz çok güzeldi. İmece usulüyle çalışırdık. Kömbe, yufka ve mayalı ekmekler yapılırdı. Kışın hiç ekmek sıkıntısı çekmezdik. Şu an da her şey sıkıntılı” dedi.

Kışın ekmeğini bile kendisinin yaptığını belirten Salman, “Çamaşırımı yıkarım, suyumu çeşmeden doldururum. Kendim pişirip, kendim yerim. Sabah erken kalkar, sobanın odunlarını yakarım. Hemen çayımı koyarım. Hava güzel olursa köyün içinde gezerim. Eski yerlerin hayalini kurarım. Evin damına çıkar otlayan hayvanları izlerim” diye konuştu.

Salman, 10 yıl önce eşini kanserden kaybedince hayatının daha zorlaştığını da vurguladı.

"EŞİM ÖLDÜ KIYAMETİM KOPTU" 30 yıllık hayat arkadaşını özlediğini belirten Salman, "Eşim keşke ölmeseydi de hiçbir şeyim olmasaydı. Eşim öldü, kıyametim koptu. Allah kimsenin başına vermesin. Bundan zor bir durum yokmuş" şeklinde konuştu.

Salman, evinin çatısının aktığını, yağmur ya da kar yağdığında çok zorlandığını belirterek, devlet büyüklerinden yardım beklediğini de söyledi.