Köyde tek başına: 10 yıldır yapayalnız

Haberler - Anadolu Ajansı 21.10.2021 - 16:21 | Son Güncelleme : 21.10.2021 - 16:25
Aksaray’ın Hasan Dağı eteklerindeki köyde yaşayan Selami Salman (66), 10 yıldır köyün tek sakini.
Baba yadigarı evinin yıkılmasıyla akrabasının evine geçen Salman, büyüdüğü günlerin anılarıyla dolu köyünden ayrılamıyor.
Salman, sabahın ilk ışıklarıyla uyanarak odunlarını kırıyor, çeşmeden su çekiyor, sobasını yakıp çayını demliyor.
Kışın ekmeğini bile kendisinin yaptığını belirten Salman, “Çamaşırımı yıkarım, suyumu çeşmeden doldururum. Kendim pişirip, kendim yerim. Sabah erken kalkar, sobanın odunlarını yakarım. Hemen çayımı koyarım. Hava güzel olursa köyün içinde gezerim. Eski yerlerin hayalini kurarım. Evin damına çıkar otlayan hayvanları izlerim” diye konuştu.