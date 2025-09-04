Su Dilem’i boğarak öldüren babası hakkında karar

"BOĞAZINA SARILDIM"

Sanık Amir Yazıcı, kızı ile annesinin sevgilisi nedeniyle tartışma yaşandığını öne sürerek, şunları söyledi:

"Bu durumu sorduğumda, 'Ben annemle ilgili özel özel şeyleri seninle paylaşmam. Sen bana karışamazsın, annemin görüştüğü kişilerle ilgili sana bilgi vermem' dedi. Bunun üzerine sinirlendim, boğazına sarılıp boğuşmaya başladık. Su tırnaklarıyla yüzümü çizdi.

Daha sonra koltuğun üzerine düştük, üzerine oturup boynunu sıkmaya devam ettim. Su hareketsiz kalınca, kalkıp birkaç sigara içtim. Daha sonra bileklerini jiletle kestim. Daha sonra kendi bileklerim ve boynumu kestim. Eski eşime mesajları acı çekmesi için attım.

Planım mesajları konuşup alışverişe gidip eve döndüklerinde onun yanında intihar etmekti. Böyle olmasını istemezdim. Çok üzgünüm, çok pişmanım."