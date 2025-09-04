Su Dilem’i boğarak öldüren babası hakkında karar
Tekirdağ'da 13 yaşındaki Su Dilem Yazıcı'yı boğup, bileklerini kestikten sonra intihara kalkışan babası Amir Yazıcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Amir Yazıcı hakkında Çorlu 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Kadına karşı altsoyunu tasarlayarak öldürme" iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
Davanın ilk duruşmasına sanık Amir Yazıcı, avukatları ile eski eşi G.U. ile yakınları katıldı.
Anne G.U., ifadesinde, olay günü eski eşinin kızına, "O evinizi yakacağım, annenle seni öldüreceğim" dediğini öğrendiğini bunun üzerine eve gitmeyen kızını sormak için eski eşini aradığını iddia etti.