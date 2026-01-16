Su dolu çukurda ölüm! 10 sanık için istenen ceza belli oldu

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürü Ziya Duman, parkta yapılan çalışmaya ilişkin bilgi verdi.

22 Nisan 2024 günü kendisinin Küçükçekmece Kaymakamlığı'ndan arandığını söyleyen Duman, parktaki çalışmalara ağırlık vermesinin istendiğini belirterek, "Ben de kendisine, en kısa sürede gerekli incelemeleri yapacağımı belirttim. Daha sonra, müdür yardımcım Erman Uzun'u arayarak gerekli hususları ilettim ve toplantı planlaması oluşturduk." dedi.

24 Nisan sabahı şantiyede toplantı yaptıklarını anlatan Duman, "Bir saate yakın istişare edildi. Daha sonra saha gezisine başladık. Erman Uzun, bir su sızıntısını gösterdi ve onun uzun süredir orada olduğunu söyledi. Ben de, heyete yüksek sesle bu sorunun çözülmesi gerektiğini aktardım. Buradaki sızıntı çok ufaktı. Üzerinden ayakkabıyla basılsa dahi çorap ıslanmayacak kadar bir şekildeydi." şeklinde konuştu.

Daha sonra bu bölgedeki problemin bir ay boyunca devam ettiğini öğrendiğini söyleyen Duman, "Olay günü mesai bitimine yakın 17.00 sıralarında, müdür yardımcım Erman Uzun beni aradı. Kazayı haber verdi. Ben de durumu üst amirlerime bildirdim. Bu olayın üzüntüsünü halen yaşıyorum. Burada iş yapılırken İş Sağlığı ve Güvenliği önlemleri alınmadığı için bu olay yaşanmıştır." ifadelerini kullandı.