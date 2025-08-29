Su ihtiyacını karşılayan 2 önemli barajdan biri: Tamamen kurudu
Bursa'nın su ihtiyacını karşılayan iki barajdan birisi olan Nilüfer Barajı tamamen kurudu.
Bursa genelinde barajların doluluk oranı yüzde 14 olarak ölçülürken Bursa Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcısı Doç Dr. Babak Vaheddoost, barajların doluluk oranını geçtiğimiz yıla nazaran yüzde 42'lik düşüş yaşadığını söyledi.
Bursa'nın su ihtiyacının önemli kısmını karşılayan Uludağ'ın eteklerindeki Nilüfer Barajı tamamen kurudu. Acı tablo yürekleri sızlatırken, 32 milyon metreküp büyüklükteki Doğancı Barajı'ndaki doluluk ise yüzde 14 olarak ölçüldü. Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcısı Doç Dr. Babak Vaheddoost, Bursa'daki barajların doluluk oranlarının geçtiğimiz yıla nazaran yüzde 42'lik düşüş yaşandığını kaydederek Bursa'nın artık su şehri olmadığına dikkat çekti. Doğru planlamalar yapılarak uzun vadede su sorununun çözülebileceğini söyleyen Vaheddoost, şehir planlamalarında nüfus, tarım ve sanayi kadar iklim değişikliğinin de göz önünde bulundurulması gerektiğinin altını çizdi.