Su ihtiyacını karşılayan 2 önemli barajdan biri: Tamamen kurudu

Kuraklığın önüne geçmek ve su sorununu çözmek için kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar gerektiğini belirten Vaheddoost, "Kısaca özetlemek gerekirse bunu 3 farklı şekilde çözümleyebiliriz kısa, orta ve uzun vadeli olarak. Kısa vadede, Türkiye'de şebekede suyun israf edilmesi yüzde 50'lere kadar varabiliyor bu rakam Bursa'da yüzde 30 civarında bunun önlemleri alınabilir, daha verimli şebekeler ya da teknoloji ile birlikte su kaçakları düşürülebilir. Tarımda biraz daha verimli su ve sulama sistemleri kullanılabilir. Dünyada kullanılmaya başlanan atık suları uygun bir şekilde tekrar değerlendirmekte çözüm yolu olabilir. Bu hem müsilaj durumuna faydası olacak hem de bizim sularımızı tekrardan kullanmak adına bir çözüm olacaktır. Orta vadede ise planlarken iklim senaryolarını, iklim değişikliklerini havanın ısınacağı ve yağışın daha az geleceğini göz önünde bulundurarak planlama yapmamız gerekiyor. Özellikle şehrimiz planlarında nüfus ile ilgili, tarımın gelişmesi ile ilgili planlamalar yaparken bu iklim senaryolarını göz önünde bulundurursak bizim için orta vadede bir çözüm olacaktır. Uzun vadedeki çözümlere bakmak istediğimizde artık güncel suyla ilgili çözümlere bakmak istersek, topyekün çözümlere doğru gidiliyor, bu gibi planlamalarda bölgenin nüfusu, ekonomisi, sanayisi her şeyi göz önünde bulundurarak planlama yapılır. Aynı zamanda mesela siz enerji tüketiyorsunuz bir yerde elektrik yoksa yeni binalar veya sanayi kurulamaz. Aynı şekilde suyu da bir enerji bir materyal gibi düşünüp nasıl daha uygun ve doğru şekilde kullanılacağına bakılırsa uzun vadede bize bir çözüm sunacaktır" dedi.

Selahattin Saygı Doğancı Barajı aktif hacim 32,6 milyon metreküp, Nilüfer Barajı'nın aktif hacmi ise 34,05 milyon metreküp. Çınarcık Barajı'nın aktif hacmi ise 186.7 milyon metreküp. Yeni baraj Doğancı'nın 5.7 katı

Nilüfer’in 5.5 katı aktif hacme sahip. Şu anda Çınacık Barajı'nda 120 milyon metreküp su mevcut. Bağlantı ile ilk etapta Çınarcık Barajı'ndan Doburca'daki tesislere günde 110 bin metreküp su aktarımı yapılacak.