Su kavgası cinayetle bitti: 6 kişi sopalarla döverek öldürdü

Kahramanmaraş’ta su kavgası korkunç bir cinayetle sonuçlandı. Mesut Kazancı isimli kişi, metal fabrikasında çalışan bir işçiden su istedi. İşçi, Kazancı’ya bir bardak su verdi. Kazancı’nın bir daha su istemesi üzerine kavga çıktı. Kazancı, kavga sırasında 6 kişi tarafından sopalarla dövüldü. Ağır şekilde yaralanan Kazancı, kaldırıldığı hastanede iki gün sonra yaşamını yitirdi.

Su kavgası cinayetle bitti: 6 kişi sopalarla döverek öldürdü - 1

Kahramanmaraş’ta su kavgası cinayetle bitti.

Edinilen bilgiye göre olay, cuma günü meydana geldi.

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Su kavgası cinayetle bitti: 6 kişi sopalarla döverek öldürdü - 2

İddiaya göre, Mesut Kazancı aracıyla Küçük Sanayi Sitesi’ne gitti ve aşırı susadığını belirterek, su içebileceği bir yer olup olmadığını sordu.

Metal fabrikasında çalışan bir kişi, Kazancı’ya bir bardak su verdi.

Su içtikten sonra, Kazancı bir şişe su daha istedi.
Su kavgası cinayetle bitti: 6 kişi sopalarla döverek öldürdü - 3

Su veren kişi, Kazancı’nın talebine olumsuz yanıt verdi ve tartışma başladı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek, 6 kişinin Kazancı’yı sopalarla dövmesine dönüştü.

Sopalarla dövülen Kazancı, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Su kavgası cinayetle bitti: 6 kişi sopalarla döverek öldürdü - 4

İki gün süren yaşam mücadelesinin ardından genç vatandaş hastanede yaşamını yitirdi.

Olayın ardından Kazancı’nın ailesi, kendisinden haber alamayınca polis ve hastanelere başvurdu. Yapılan aramalar sonucunda, yoğun bakımda kimliği belli olmayan bir kişinin bulunduğu bilgisiyle Kazancı’nın ailesi acı haberi aldı.

2 aylık çocuğu olduğu öğrenilen Kazancı toprağa verildi.

Polis, olayın ardından 6 zanlıyı yakalayarak savcılığa sevk etti.

Kazancı'nın cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından dün toprağa verildi.
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