Su kavgası cinayetle bitti: 6 kişi sopalarla döverek öldürdü

İddiaya göre, Mesut Kazancı aracıyla Küçük Sanayi Sitesi’ne gitti ve aşırı susadığını belirterek, su içebileceği bir yer olup olmadığını sordu.

Metal fabrikasında çalışan bir kişi, Kazancı’ya bir bardak su verdi.

Su içtikten sonra, Kazancı bir şişe su daha istedi.