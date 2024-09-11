Su kavgası cinayetle bitti: 6 kişi sopalarla döverek öldürdü
Kahramanmaraş’ta su kavgası korkunç bir cinayetle sonuçlandı. Mesut Kazancı isimli kişi, metal fabrikasında çalışan bir işçiden su istedi. İşçi, Kazancı’ya bir bardak su verdi. Kazancı’nın bir daha su istemesi üzerine kavga çıktı. Kazancı, kavga sırasında 6 kişi tarafından sopalarla dövüldü. Ağır şekilde yaralanan Kazancı, kaldırıldığı hastanede iki gün sonra yaşamını yitirdi.
Kahramanmaraş’ta su kavgası cinayetle bitti.Edinilen bilgiye göre olay, cuma günü meydana geldi.