Su kaydırağı ortada kaldı: Eğirdir Gölü yok oluyor!
Son günlerde yüzeyini kaplayan algler ve su bitkileri nedeniyle oksijensiz kalan ve bu bitkilere tutunarak yaşayan binlerce salyangoz, tatlı su midyesi gibi kabuklunun da kıyıya vurduğu Eğirdir Gölü'nde, su çekilmesi ve kurumaya bağlı trajik görüntüler ortaya çıktı. Gölde 10-15 yıl öncesine kadar kullanılan Beydere'deki Halk Plajı'nda su 300 metreye yakın çekildi.
Ortalama derinliği 74 yılda 16 metreden 3,2 metreye kadar gerileyen Eğirdir Gölü için tehlike çanları çalıyor.