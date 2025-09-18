Su kıyıdan yaklaşık 150 metre çekildi: Kayalık karada kaldı
Tokat'ın Almus ilçesinde 52 yıldır elektrik üretimi ve tarımsal sulama amacıyla kullanılan Almus Barajı’nda sular çekildi. Daha önce tekneyle ulaşılabilen kayalığa yürüyerek ulaşılabiliyor.
Almus Baraj Gölü’nde su seviyesinde yaşanan düşüş dikkat çekiyor. Yaklaşık 52 yıldır tarımsal sulama, elektrik üretimi ve balıkçılıkta önemli rol üstlenen baraj gölünde, kurak geçen havaların etkisiyle su kıyıdan yaklaşık 150 metre çekildi, seviye ise yaklaşık 10 metre düştü.