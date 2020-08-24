Gerede Çayı'ndaki kirliliğe çözüm arayışı

'BURALARA BALIK TUTMAYA GELİR SU İÇERDİK '

Suyun geçtiği bir diğer köy olan Ortaca köyünde oturan Ramazan Erdemir, "Buradan gelip geçerken, su bizi kokudan çok rahatsız ediyor. Buralara balık tutmaya gelir su içerdik. Şimdi ise maalesef yanına yaklaşamıyoruz. Buralarda tabakhaneler var, tekstil fabrikaları var, arıtmaları yok. Arıtmaları çalıştırmıyorlar. Bir an önce çözüm getirmeleri lazım" diye konuştu.

GEÇEN YIL FABRİKALARA 360 BİN TL CEZA KESİLMİŞTİ

Geçen yıl aynı çaydaki kirlilik ve balık ölümleri nedeniyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce Gerede Deri Sanayi Bölgesi'nde 120 fabrikadan 30'una toplam 360 bin TL cezası kesilmişti.