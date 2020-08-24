Gerede Çayı'ndaki kirliliğe çözüm arayışı

DHA 24.08.2020 - 14:36
Gerede Çayı'nda son yıllarda kirlilik yaşanıyor.
Sudaki kirlilik ve koku, çayın geçtiği 100’ü aşkın köyde yaşayan vatandaşların hayatını olumsuz etkiliyor.
Bıyıklı sözlerine şunları da ekledi:
''Şu anda kimyasal atık çok karışıyor buraya. Daha önce hayvanlar da biz de bu suyu içiyorduk. Köy suyunu bu çaydan karşılıyordu. Ama şu anda bu çaydan hiçbir şey yapılmıyor. Kokudan köyde bile durulmuyor. Köye ev yapanlar yaptığına pişman. Çok kişi köyden göç ediyor. Biz Gerede'deki sanayicilerin arıtma sistemi kurmasını istiyoruz. Suya pislik salmamalarını istiyoruz"
Suyun geçtiği bir diğer köy olan Ortaca köyünde oturan Ramazan Erdemir, "Buradan gelip geçerken, su bizi kokudan çok rahatsız ediyor. Buralara balık tutmaya gelir su içerdik. Şimdi ise maalesef yanına yaklaşamıyoruz. Buralarda tabakhaneler var, tekstil fabrikaları var, arıtmaları yok. Arıtmaları çalıştırmıyorlar. Bir an önce çözüm getirmeleri lazım" diye konuştu.
GEÇEN YIL FABRİKALARA 360 BİN TL CEZA KESİLMİŞTİ
Geçen yıl aynı çaydaki kirlilik ve balık ölümleri nedeniyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce Gerede Deri Sanayi Bölgesi'nde 120 fabrikadan 30'una toplam 360 bin TL cezası kesilmişti.