Gerede Çayı'ndaki kirliliğe çözüm arayışı

Bolu'da bulunan Gerede Çayı'ndaki kirlilik ve beraberinde gelen kökü kou çevre halkını rahatsız ediyor. Hayvanları içme suyu ihtiyacını karşılayamadıklarını belirten vatandaşlar bu durumdan bölgedeki fabrikayı sorumlu tutuyor. Öte yandan geçen yıl aynı çaydaki kirlilik ve balık ölümleri nedeniyle 120 fabrikadan 30'una toplam 360 bin TL cezası kesilmişti.

DHA 24.08.2020 - 14:36

Gerede Çayı'ndaki kirliliğe çözüm arayışı - 1
Bolu'nun Gerede ilçesindeki çay bölge halkının hayatını olumsuz etkiliyor.
Gerede Çayı'ndaki kirliliğe çözüm arayışı - 2

Gerede Çayı'nda son yıllarda kirlilik yaşanıyor.

Sudaki kirlilik ve koku, çayın geçtiği 100’ü aşkın köyde yaşayan vatandaşların hayatını olumsuz etkiliyor. 

Gerede Çayı'ndaki kirliliğe çözüm arayışı - 3
Köyde yaşayan vatandaşlar çayın yaydığı koku ve sudaki kirlilik nedeniyle hayvanları içme suyu ihtiyacını karşılayamadığı için tepki gösterdi.
Gerede Çayı'ndaki kirliliğe çözüm arayışı - 4
Köylüler, sudaki kirlilik kaynağının Gerede ilçesinde bulunan deri ve tekstil fabrikaları olduğunu öne sürdü.
Gerede Çayı'ndaki kirliliğe çözüm arayışı - 5
Çayın geçtiği köylerde yaşayan vatandaşlar, çayın yakınından geçerken kötü koku nedeniyle burunlarını kapatmak zorunda kalıyor.
Gerede Çayı'ndaki kirliliğe çözüm arayışı - 6

KÖYDEN GÖÇ EDİYORLAR

Çayın geçtiği Akçaşehir köyünde oturan Mehmet Bıyıklı, "Bu çaydan biz 80'li yıllarda içme suyumuzu karşılıyorduk. Bu suya 10 çeşit kuş türü geliyordu. 8-10 çeşit balık türü yaşıyordu. Gerede'den Karabük'e kadar bu dere sayesinde balıkçılıkla geçimini sağlayanlar vardı. Şu anda ne balık ne kuş kaldı bu çayda'' dedi.
Gerede Çayı'ndaki kirliliğe çözüm arayışı - 7

Bıyıklı sözlerine şunları da ekledi:

''Şu anda kimyasal atık çok karışıyor buraya. Daha önce hayvanlar da biz de bu suyu içiyorduk. Köy suyunu bu çaydan karşılıyordu. Ama şu anda bu çaydan hiçbir şey yapılmıyor. Kokudan köyde bile durulmuyor. Köye ev yapanlar yaptığına pişman. Çok kişi köyden göç ediyor. Biz Gerede'deki sanayicilerin arıtma sistemi kurmasını istiyoruz. Suya pislik salmamalarını istiyoruz"

Gerede Çayı'ndaki kirliliğe çözüm arayışı - 8

'BU SU CAM GİBİ BERRAK AKARDI'

Aynı köyde yaşayan Arif Demirtaş da, "Emekli olduktan sonra köye geldim sözde temiz hava almak için. Eşim astım hastası. Köyde kokudan durulmuyor. Gerede'deki deri fabrikalarının pisliklerinin ırmağa akmasından dolayı böyle oluyor. Bu ırmak çok köyden geçiyor. Ben arıtma yapılmasını istiyorum. Irmağa salmasınlar. Bu su cam gibi berrak akardı. Şimdi çok kirli akıyor" diye konuştu.
Gerede Çayı'ndaki kirliliğe çözüm arayışı - 9

'BURALARA BALIK TUTMAYA GELİR SU İÇERDİK '

Suyun geçtiği bir diğer köy olan Ortaca köyünde oturan Ramazan Erdemir, "Buradan gelip geçerken, su bizi kokudan çok rahatsız ediyor. Buralara balık tutmaya gelir su içerdik. Şimdi ise maalesef yanına yaklaşamıyoruz. Buralarda tabakhaneler var, tekstil fabrikaları var, arıtmaları yok. Arıtmaları çalıştırmıyorlar. Bir an önce çözüm getirmeleri lazım" diye konuştu.

GEÇEN YIL FABRİKALARA 360 BİN TL CEZA KESİLMİŞTİ 

Geçen yıl aynı çaydaki kirlilik ve balık ölümleri nedeniyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce Gerede Deri Sanayi Bölgesi'nde 120 fabrikadan 30'una toplam 360 bin TL cezası kesilmişti.

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