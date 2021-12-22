Su korkusunu yenmek için başladı, Türkiye şampiyonu oldu

"AMACIM KORKUMU YENMEKTİ"

Yüzmenin kendisi için önemine dikkat çeken Işık, "Yüzmeye, su korkumu yenmek amacıyla başladım. Yaz tatiline gittiğimizde denize ve havuza yalnız girebilmek istiyordum. Hiçbir hedefim yoktu, sadece öğrenip kendi başıma yüzebilmek istiyordum. Fakat ilk başta çok korkmama rağmen suyu ve yüzmeyi çok sevdim. Şu anda da yüzmeyi öğrendiğim ve bu seviyeye geldiğim için çok mutluyum" dedi.