Su kuyularında Korhan Berzeg için arama (22’inci günde de tek bir iz yok)

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) bir dönem Dünya Bankası’nda çalışıp emekli olduktan sonra Türkiye’ye dönen ve yaz tatilini geçirmek için ailesiyle geldiği Gönen’de kaybolan Korhan Berzeg’i arama çalışmaları 22’nci gününde sürüyor. AFAD ve UMKE ekipler, 10 açık su kuyusunda Berzeg’e ait bir iz aradı. Ancak kuyularda da Berzeg’e ait bir ize ulaşılamadı. Çalışmalar, kırsal alanda sürüyor.

Su kuyularında Korhan Berzeg için arama (22’inci günde de tek bir iz yok) - 1

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Dünya Bankası'nda bir dönem Asya Direktörü olarak çalışan ve emekli olup, İstanbul Büyükada’da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında tatil için eşi İngiliz uyruklu Angela Berzeg ile memleketi Gönen'in Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi.

17 Haziran'da, Angela Berzeg kahvaltı hazırlarken, doberman cinsi eğitimli köpeği Tina ile yürüyüş yapmak için evden ayrılan Korhan Berzeg, geri dönmedi. Cep telefonunu evde bırakan Berzeg, eve dönmeyince eşi Angela Berzeg, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Su kuyularında Korhan Berzeg için arama (22’inci günde de tek bir iz yok) - 2

İhbarla bölgeye, AFAD, AKUT ekipleriyle Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı komando timleri sevk edildi.

Su kuyularında Korhan Berzeg için arama (22’inci günde de tek bir iz yok) - 3

Çalışmalara, Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (GÖNDAK), ekiplerinin yanı sıra dağ, mağara, kanyon gibi ulaşılması zor bölgelerde profesyonel arama yapan SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği ile Ankara'dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'na (JÖAK) bağlı ekipler de destek verdi.

Su kuyularında Korhan Berzeg için arama (22’inci günde de tek bir iz yok) - 4

Havadan İHA ve ısıya duyarlı termal kameralı dronelarla, karadan da 1 iz takip köpeği ve 1 kadavra arama köpeğiyle çalışmaların 22'nci gününde  60 kişilik ekibin katıldığı arama çalışmalarında, Berzeg'e ait herhangi bir ize rastlanamadı.

Su kuyularında Korhan Berzeg için arama (22’inci günde de tek bir iz yok) - 5

KAÇIRILDIĞI İDDİASI DA GÜNDEME GELDİ

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, geçen günlerde yaptığı açıklamada arama çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğü, bugüne kadar yapılan arama çalışmalarında Berzeg'e ait herhangi bir ize rastlanamadığını söyledi. Vali Şıldak, Berzeg'in kaçırıldığı yönündeki iddialar dahil tüm istihbari bilgilerin titizlikle incelendiğini belirtti.

Su kuyularında Korhan Berzeg için arama (22’inci günde de tek bir iz yok) - 6

SU KUYULARI İNCELENDİ

Arama çalışmalarının 22'nci gününde ekipler, bölgedeki su kuyuları ve dere yataklarına yoğunlaştı.

Su kuyularında Korhan Berzeg için arama (22’inci günde de tek bir iz yok) - 7

JAK ve GÖNDAK ekiplerinin yanı sıra Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile AFAD'a bağlı Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehditler (KBRN) ekibi de çalışmalara katıldı.

Su kuyularında Korhan Berzeg için arama (22’inci günde de tek bir iz yok) - 8

Ekipler, Armutlu Mahallesi kırsalında bulunan 10 açık su kuyusu ve Gönen Çayı başta olmak üzere bölgedeki akarsu çevrelerinde arama yaptı.

Su kuyularında Korhan Berzeg için arama (22’inci günde de tek bir iz yok) - 9

AFAD'a bağlı KBRN ekipleri halatlarla su kuyularına inip, Berzeg'e ait biyolojik bir iz aradı.

Su kuyularında Korhan Berzeg için arama (22’inci günde de tek bir iz yok) - 10

UMKE ve diğer arama kurtarma ekipleri de Gönen Çayı başta olmak üzere bölgedeki akarsu kıyılarında arama çalışması yaptı.

Su kuyularında Korhan Berzeg için arama (22’inci günde de tek bir iz yok) - 11

Ekiplerin 10 açık su kuyusu ve akarsu çevrelerinde yaptığı arama çalışmalarından herhangi bir sonuç alınamadı.

Su kuyularında Korhan Berzeg için arama (22’inci günde de tek bir iz yok) - 12

Kırsal alanda, arama çalışmaları genişletilerek sürüyor.

Su kuyularında Korhan Berzeg için arama (22’inci günde de tek bir iz yok) - 13
Su kuyularında Korhan Berzeg için arama (22’inci günde de tek bir iz yok) - 14
Su kuyularında Korhan Berzeg için arama (22’inci günde de tek bir iz yok) - 15
Su kuyularında Korhan Berzeg için arama (22’inci günde de tek bir iz yok) - 16
Su kuyularında Korhan Berzeg için arama (22’inci günde de tek bir iz yok) - 17
Su kuyularında Korhan Berzeg için arama (22’inci günde de tek bir iz yok) - 18
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