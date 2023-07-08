Su kuyularında Korhan Berzeg için arama (22’inci günde de tek bir iz yok)
Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) bir dönem Dünya Bankası’nda çalışıp emekli olduktan sonra Türkiye’ye dönen ve yaz tatilini geçirmek için ailesiyle geldiği Gönen’de kaybolan Korhan Berzeg’i arama çalışmaları 22’nci gününde sürüyor. AFAD ve UMKE ekipler, 10 açık su kuyusunda Berzeg’e ait bir iz aradı. Ancak kuyularda da Berzeg’e ait bir ize ulaşılamadı. Çalışmalar, kırsal alanda sürüyor.
Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Dünya Bankası'nda bir dönem Asya Direktörü olarak çalışan ve emekli olup, İstanbul Büyükada’da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında tatil için eşi İngiliz uyruklu Angela Berzeg ile memleketi Gönen'in Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi.
17 Haziran'da, Angela Berzeg kahvaltı hazırlarken, doberman cinsi eğitimli köpeği Tina ile yürüyüş yapmak için evden ayrılan Korhan Berzeg, geri dönmedi. Cep telefonunu evde bırakan Berzeg, eve dönmeyince eşi Angela Berzeg, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.