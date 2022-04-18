Su maymunları Edirne'de 3 nilüfer türünü ortadan kaldırdı, çeltiklere zarar verdi

Doç. Dr. Özkan, Gala Gölü'nde yaptıkları çalışmalar sonucunda bilim insanlarının, yaşanan sorunlara karşı bazı çözüm önerileri sunduğunu kaydederek, "Bu önerilerden bir tanesi de popülasyon sayısının azaltılması. Popülasyonun azaltılması için birçok yöntem var. Bunlardan bir tanesi de avlanarak, yakalanarak hayvanların ortadan kaldırılması. Sayısı azaldığında diğer hayvanlar gibi bu da doğayla, insanla, tarımla barışık şekilde yaşayabilir. Çünkü ülkemizin yeni bir faunal elemanı olarak gözüküyor" diye konuştu.