Su metrelerce çekildi: Göl bataklığa dönüştü
Marmara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise beşinci büyük doğal gölü olma özelliğine sahip İznik Gölü yaşanan kuraklık sebebiyle kuruyor. Yaşanan kuraklığa rağmen fabrikaların su çekmeye devam ettiği gölde suların çekildiği alanlar bataklığa döndü.
Bursa'nın İznik ilçesinde kuraklık, göl seviyesini kritik derecede düşürdü. İlçenin simgelerinden biri olan ve yıllardır suya uzanan İznik Gölü'nün en büyük iskelesinin ayakları boşta kalırken, tekneler ise karaya oturdu.