Su metrelerce çekildi: Göl bataklığa dönüştü

Yer yer çamur ve otlarla kaplanan sahil kesimi dron ile havadan görüntülendi. Konuyla ilgili konuşan turizm işletmecisi Ali Karaman, "Maalesef son aylarda yaşanan kuraklık ile birlikte İznik Gölü'nde suların çekildiğine tanıklık ediyoruz. Öyle bir duruma geldik ki, kanayan yara her geçen gün derinleşiyor. Acilen yetkililerin önlemler alması gerekiyor. Tarımsal sulamalardan fabrikaların çektiği sulara kadar hepsinin kontrol edilmesi gerekiyor.