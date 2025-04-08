Su orucu nedir? Su orucunun özellikleri
Son yıllarda, sağlık ve kilo yönetimi konularında alternatif yöntemler arayan bireyler arasında su orucu popülerlik kazandı. Su orucu, belirli bir süre boyunca yalnızca su tüketerek tüm katı yiyecekleri ve diğer içecekleri tamamen bırakmayı içerir. Bu yöntemin savunucuları, su orucunun vücudu detoksifiye ettiğini, kilo kaybını hızlandırdığını ve hücresel yenilenmeyi teşvik ettiğini öne sürmektedir.
"Su orucu", sadece su içilerek yapılan ve katı yiyeceklerin tamamen bırakıldığı bir oruç türüdür. Tıbbi oruç ya da "water fasting" olarak da bilinir. Bu süreçte kişi belirli bir süre boyunca sadece su tüketir; çay, kahve, meyve suyu gibi diğer içecekler bile alınmaz.