Su orucu nedir? Su orucunun özellikleri

"Su orucu", sadece su içilerek yapılan ve katı yiyeceklerin tamamen bırakıldığı bir oruç türüdür. Tıbbi oruç ya da "water fasting" olarak da bilinir. Bu süreçte kişi belirli bir süre boyunca sadece su tüketir; çay, kahve, meyve suyu gibi diğer içecekler bile alınmaz.