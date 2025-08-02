Su seviyesi düştü: Endemik yüzlerce balık öldü
Antalya'nın Aksu ilçesindeki derede kirlilik ve su seviyesinin düşmesi nedeniyle aralarında endemik tür olan çiçek balığının da yer aldığı yüzlerce balık öldü. Ölü balıklar ile dereye atılan çöpler, su yüzeyinde duruyor.
Topallı Mahallesi'nde bulunan ve Antik Dönem'de Perge Antik Kenti'nin su ihtiyacını karşıladığı bilinen 'Gelin Düşen Deresi', son günlerde kuruma noktasına geldi. Kurşunlu Şelalesi'ni de besleyen derenin su seviyesi, bilinçsiz sulama ve kuraklık nedeniyle düştü. Su seviyesinin düşmesi sonrası sudaki oksijenin azalmasıyla deredeki yüzlerce balık da öldü.