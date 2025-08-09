Su seviyesi yüzde 50'nin altına düştü! İSKİ barajlarda son durum 9 Ağustos: Baraj doluluk oranı ne kadar?
Barajlarda son durum gündemdeki yerini koruyor. Kurak geçen yaz mevsimi nedeniyle barajlarda da su seviyeleri gitgide düşüyor. İSKİ, İstanbul'daki 10 barajda son durumu günlük olarak paylaşıyor. Barajlarda su oranlarının düşmeye devam etmesi nedeniyle sağanak yağmur beklentisi sürüyor. Peki, İstanbul barajlarında son durum nedir? İşte, baraj doluluk oranları...
İstanbul'daki; Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere, Pabuçdere barajlarında su oranları günden güne azalıyor. Şehirde hakim olan kısa süreli yağışlar da barajlardaki durumu değiştirmeye yetmedi. İşte, barajlarda son durum...