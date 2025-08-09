Su seviyesi yüzde 50'nin altına düştü! İSKİ barajlarda son durum 9 Ağustos: Baraj doluluk oranı ne kadar?

BARAJLARDA SON DURUM

Bugüne kadar 2025 yılı barajlarda ölçülen yağış miktarı 334,78 m3 oldu.

2024 yılında bu oran 709,27 m3, 2023 yılında ise 852,64 m3'tü.

İçme suyu tesislerinden son 1 yılda verilen günlük su miktarına bakıldığında, Nisan ayından itibaren dikkat çeken bir artış söz konusu. Ocak ayında 3,04 milyon m3 iken Temmuz ayında 3,59 milyon m3'e ulaşmış durumda.