Su seviyesi yüzde 50'nin altına düştü! İSKİ barajlarda son durum 9 Ağustos: Baraj doluluk oranı ne kadar?

Barajlarda son durum gündemdeki yerini koruyor. Kurak geçen yaz mevsimi nedeniyle barajlarda da su seviyeleri gitgide düşüyor. İSKİ, İstanbul'daki 10 barajda son durumu günlük olarak paylaşıyor. Barajlarda su oranlarının düşmeye devam etmesi nedeniyle sağanak yağmur beklentisi sürüyor. Peki, İstanbul barajlarında son durum nedir? İşte, baraj doluluk oranları...

İstanbul'daki; Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere, Pabuçdere barajlarında su oranları günden güne azalıyor. Şehirde hakim olan kısa süreli yağışlar da barajlardaki durumu değiştirmeye yetmedi. İşte, barajlarda son durum...

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli % 27,67

Darlık % 14,43

Elmalı % 1,49

Terkos % 24,66

Alibey % 2,62

Büyükçekmece % 14,67

Sazlıdere % 8,74

Istrancalar % 0,39

Kazandere % 1,82

Pabuçdere % 3,5

Bu oranlara göre 10 barajın toplamında yüzde 49,96 oranında su kaldı.

BARAJLARDA SON DURUM

Bugüne kadar 2025 yılı barajlarda ölçülen yağış miktarı 334,78 m3 oldu. 

2024 yılında bu oran 709,27 m3, 2023 yılında ise 852,64 m3'tü.

İçme suyu tesislerinden son 1 yılda verilen günlük su miktarına bakıldığında, Nisan ayından itibaren dikkat çeken bir artış söz konusu. Ocak ayında 3,04 milyon m3 iken Temmuz ayında 3,59 milyon m3'e ulaşmış durumda.

