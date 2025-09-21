Su tamamen çekildi: Hamamlar Höyüğü gün yüzüne çıktı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, kuraklıkla birlikte doluluk oranı yüzde 30’lara düşen Tahtaköprü Barajı’nda bazı bölgelerde su tamamen çekildi. 5 yıl önce arkeoloji kazı çalışması yapılan Hamamlar Höyüğü de gün yüzüne çıktı. Su seviyesinin düştüğü barajda binlerce balık öldü.
İslahiye ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Şahmaran, Akınyolu, Ortaklı, Yesemek, Filli Tepe ve Ağalarobası mahallelerinin kıyıları bulunan ve Amik Ovası’nı sulayan Tahtaköprü Barajı’nda su seviyesi kuraklıklarla birlikte yüzde 30’lara düştü.