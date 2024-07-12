Su üzerinde hareketsiz görünce ceset sandılar! Gerçek ortaya çıkınca herkes rahat bir nefes aldı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde denize giren vatandaşların, suda akıntıya kapılan hareketsiz bir cisim gördükleri ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Ceset olabilme ihtimaline karşı hızla bölgeye ulaşan ekipler, dalgakıranlar arasında takılı kalan atık varili sudan çıkarınca herkes rahat bir nefes aldı.
Karasu Sahili Doğu Karadeniz Caddesi üzeri 16 ile 17 kule arasında vatandaşlar tarafından suda bir cisim görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve cankurtaran ekipleri sevk edildi.