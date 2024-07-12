Su üzerinde hareketsiz görünce ceset sandılar! Gerçek ortaya çıkınca herkes rahat bir nefes aldı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde denize giren vatandaşların, suda akıntıya kapılan hareketsiz bir cisim gördükleri ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Ceset olabilme ihtimaline karşı hızla bölgeye ulaşan ekipler, dalgakıranlar arasında takılı kalan atık varili sudan çıkarınca herkes rahat bir nefes aldı.

Su üzerinde hareketsiz görünce ceset sandılar! Gerçek ortaya çıkınca herkes rahat bir nefes aldı - 1

Karasu Sahili Doğu Karadeniz Caddesi üzeri 16 ile 17 kule arasında vatandaşlar tarafından suda bir cisim görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve cankurtaran ekipleri sevk edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Su üzerinde hareketsiz görünce ceset sandılar! Gerçek ortaya çıkınca herkes rahat bir nefes aldı - 2

Vatandaşların, “Su üzerinde hareketsiz bir cisim akıntıyla sürükleniyor” ihbarının ardından dalgıç ekipleri, sahil güvenlik botu, cankurtaran botu ve jet ski ile kısa sürede bölgeye gitti.

Su üzerinde hareketsiz görünce ceset sandılar! Gerçek ortaya çıkınca herkes rahat bir nefes aldı - 3

Hareketsiz cismin dalgakıranların arasına girerek kayalıklara takıldığını gören ekipler, kayalıklara çıktı.

Su üzerinde hareketsiz görünce ceset sandılar! Gerçek ortaya çıkınca herkes rahat bir nefes aldı - 4

Görülen cismin atık varil odluğu anlaşılınca herkes rahat bir nefes aldı.

Su üzerinde hareketsiz görünce ceset sandılar! Gerçek ortaya çıkınca herkes rahat bir nefes aldı - 5

Uzun uğraşlar neticesinde halatla bağlanan ve içi dolu olduğu öğrenilen varil, cankurtaran ekiplerinin de yardımıyla Sahil Güvenlik komutanlığı botuna bağlandı.

Su üzerinde hareketsiz görünce ceset sandılar! Gerçek ortaya çıkınca herkes rahat bir nefes aldı - 6

Bulunduğu yerden çıkartılan varil, limana götürülerek belediye ekiplerine teslim edildi.

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