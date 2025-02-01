Şubat ayı ile ilgili sözler: "Hoşgeldin şubat" mesajları

Şubat, sabrın ve umudun ayıdır; çünkü ardından bahar gelir. Kışın son ayı, doğanın uyanışına adım adım yaklaşırken yeni başlangıçların da habercisi oluyor. Her ne kadar kısa olsa da Şubat, içimizde uzun izler bırakır 28 günlük bu özel ay, Sevgililer Günü ile romantizmi, kar manzaralarıyla huzuru ve yeni umutları beraberinde getiriyor.