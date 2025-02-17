Şubat ortasında yaz gününü aratmayan hava: Güneşi gören kendisini sokağa attı
Soğuk havanın yaklaşık 2 haftadır hakim olduğu Konya'da haftanın ilk gününde güneşi gören vatandaşlar çarşı ve pazarlarda güzel havanın tadını çıkardı. Hava sıcaklığının 13-15 derece arasında değiştiği şehir merkezinde güneşli hava etkili oldu.
Kurak bir dönem yaşayan Konya'da, yaklaşık 2 hafta boyunca sıfır dereceye yakın hava sıcaklığının ardından şubat ortasında haftanın ilk günüde hava sıcaklığı yükseldi. Güneşli havada vatandaşların kimisi banklarda güneşlendi, kimisi de çarşıda güneşli havanın tadını çıkardı.