Şubat ortasında yaz gününü aratmayan hava: Güneşi gören kendisini sokağa attı

''SONUMUZ HAYIR DEĞİL GİBİ''

Güneşli havada sokağa çıkan İbrahim Demirel, şu ifadeleri kullandı:

"Şubat ortasında gerçekten yaz günü yaşıyoruz. Şu anda sıcaklık çok, piknik yapılacak hava var. Hafta sonu da aynı şekilde herkes pikniğe çıktı. Sonumuz hayır değil gibi çünkü kuraklık çok kötü. Özellikle Konya tarım şehri, epey bir su sıkıntısı var.

Su sıkıntısı ile ilgili sürekli uyarılar yapılıyor, kısacası dikkat etmemiz gerekiyor. İnşallah Nisan yağmurları bu kuraklığı kapatır diye düşünüyorum. Bu şekilde bir kış geçirmedik. Ben 90'lı yıllara kadar köydeydim, çocukluğumuzdaki kış aylarında biz kardan merdiven yapıyorduk. 3 yıl, 5 yıl önce her yıl bu mevsimde kar varmış ama bu dönem maalesef yok, yaz gününü yaşıyoruz.''