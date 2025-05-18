Şubatta sıraya girenler "göbeği"ni alabildi: Bu yıl 60-70 liradan alıcı buluyor

Geçen yıl 200 dönüme yakın üretimlerinin olduğunu ifade eden Kartoğlu, "Bu yıl 350 dönüm civarı oldu ekim. Dönüme 450 kök oluyor. Ortalama 4 adet veriyor bunlar. Bu yıl verim daha iyi. Göbek dışında 5 kol verenler var bu yıl. Özellikle bu yıl yeni ekilenler de verime tam dönünce gelecek sene daha yüksek verime ulaşırız" diye konuştu.



