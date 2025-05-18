Şubatta sıraya girenler "göbeği"ni alabildi: Bu yıl 60-70 liradan alıcı buluyor
Bursa'nın Nilfüfer ilçesine bağlı kırsal Hasanağa Mahallesi'nde yetişen ve İstanbul mutfaklarının vazgeçilmezi olan coğrafi işaretli tescilli enginarın üreticisinin bu yıl hem verimden hem de fiyattan yana yüzü gülüyor.
Türkiye'nin kaliteli enginarının yetiştiği Hasanağa'da hasat başladı. 2020'de Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenmesinden bu yana daha fazla ilgi gören Hasanağa enginarını en çok İstanbullular seviyor