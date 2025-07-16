Suç makinesinden şifreli mesaj: "Demir ve çekirdeği hazırla" dedi, kurşun yağdırdı

İstanbul Beyoğlu'nda bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Saldırıyla ilgili gözaltına alınan üç kişiden biri tutuklandı. Tetiği çeken saldırganın, olaydan önce gönderdiği şifreli mesajları ortaya çıktı.

Suç makinesinden şifreli mesaj: "Demir ve çekirdeği hazırla" dedi, kurşun yağdırdı - 1

İstanbul'da bir kişi sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı.

Olay, 21 Haziran Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında Beyoğlu'nda meydana geldi.

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Suç makinesinden şifreli mesaj: "Demir ve çekirdeği hazırla" dedi, kurşun yağdırdı - 2

Edinilen bilgiye göre kıraathane önünde bekleyen İbrahim Y. (49) şapkalı ve maskeli bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Yaralanan İbrahim Y. çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Suç makinesinden şifreli mesaj: "Demir ve çekirdeği hazırla" dedi, kurşun yağdırdı - 3

BERBERDE KIYAFETLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Konuyla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Yaralı İbrahim Y. herhangi bir düşmanının olmadığını kimseden şüphelenmediğini söyledi.

Bunun üzerine yapılan çalışmalarda olay öncesinde saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin bir başka sokakta bulunan berber dükkanından çıktığı belirlendi.

Geriye dönük devam eden kamera çalışmasında, şüpheliyi berber dükkanına motosikletle gelen bir kişinin bıraktığı ve şüphelinin berberde üstündeki kıyafeti değiştirip silahlı saldırıyı gerçekleştirmeye gittiği tespit edildi.

Suç makinesinden şifreli mesaj: "Demir ve çekirdeği hazırla" dedi, kurşun yağdırdı - 4

BERBERDEN TIRAŞ SAVUNMASI

Bunun üzerine şüphelinin girdiği berber dükkanına giden Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, işletmeci Tevfik A.'nın (62) ifadesine başvurdu.

Tevfik A., şüphelinin traş olduğunu ve gittiğini, şüpheliyi tanımadığını söyledi.

Ancak polis ekipleri incelenen kamera görüntülerinde şüphelinin dükkana girişi ve çıkışı arasında dört dakika olduğu, bu süre içerisinde tıraş olamayacağından şüphelendi. İşletmeci Tevfik A. yalan beyanda bulunmaktan polis tarafından gözaltına alındı.

Suç makinesinden şifreli mesaj: "Demir ve çekirdeği hazırla" dedi, kurşun yağdırdı - 5

BERBERE ŞİFRELİ MESAJ GÖNDERMİŞ

Polis ekipleri Tevfik A.'nın cep telefonuna olaydan kısa bir süre önce bir numaradan "Demiri hazırla." ve "Çekirdek var mı." şeklinde mesaj atıldığını tespit etti.

Demir kelimesinin silah, çekirdek kelimesinin ise mermi olduğunu tespit eden polis, Tevfik A. ile tekrar görüştü.

Bunun üzerine berber Tevfik A. dükkana gelen şüphelinin "Mardinli Barış" lakabıyla bilindiğini ve kıyafetlerini de dükkanda değiştirdiğini itiraf etti.
Ancak berber, şüphelinin kimlik bilgilerini vermedi.

Çalışmalarına devam eden polis, berberin evinde ve iş yerinde yaptığı aramada 24 adet mermi ele geçirdi.

Devam eden çalışmalarda bir gün sonra olayda kullanılan motosikletin bir sokakta park halinde olduğu görüldü.

Beklemeye başlayan polis, motosikletin yanına gelen Furkan G.'yi (23) yakaladı.

Furkan G.'nin şüpheliyi berber dükkanına getiren kişi olduğu tespit edildi.

Ardından da saldırıyı gerçekleştiren Barış S. (19) evinde yakalandı.

Suç makinesinden şifreli mesaj: "Demir ve çekirdeği hazırla" dedi, kurşun yağdırdı - 6

30 SUÇ KAYITLARI VAR

Gözaltına alınan şüpheli Barış S.'nin daha önce çeşitli suçlardan poliste 18, motosikleti kullanan Furkan G.'nin beş, berber Tevfik A.'nın ise yedi suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Saldırıda yaralanan İbrahim Y.'nin de çeşitli suçlardan poliste altı suç kaydı olduğu bilgisine ulaşıldı.

Şüphelilerin aralarında daha önceden husumet olduğu da öğrenildi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Emniyette işlemlerinin tamamlamasının ardından Barış S., Furkan G. ve berber Tevfik A. adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan Tevfik A. adli kontrol hükümleri uygulanarak ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Motosikletli kullanan Furkan G. de adli kontrol şartıyla serbest kalırken, saldırıyı yapan Barış S. kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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