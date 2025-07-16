Suç makinesinden şifreli mesaj: "Demir ve çekirdeği hazırla" dedi, kurşun yağdırdı

BERBERE ŞİFRELİ MESAJ GÖNDERMİŞ

Polis ekipleri Tevfik A.'nın cep telefonuna olaydan kısa bir süre önce bir numaradan "Demiri hazırla." ve "Çekirdek var mı." şeklinde mesaj atıldığını tespit etti.

Demir kelimesinin silah, çekirdek kelimesinin ise mermi olduğunu tespit eden polis, Tevfik A. ile tekrar görüştü.

Bunun üzerine berber Tevfik A. dükkana gelen şüphelinin "Mardinli Barış" lakabıyla bilindiğini ve kıyafetlerini de dükkanda değiştirdiğini itiraf etti.

Ancak berber, şüphelinin kimlik bilgilerini vermedi.

Çalışmalarına devam eden polis, berberin evinde ve iş yerinde yaptığı aramada 24 adet mermi ele geçirdi.

Devam eden çalışmalarda bir gün sonra olayda kullanılan motosikletin bir sokakta park halinde olduğu görüldü.

Beklemeye başlayan polis, motosikletin yanına gelen Furkan G.'yi (23) yakaladı.

Furkan G.'nin şüpheliyi berber dükkanına getiren kişi olduğu tespit edildi.

Ardından da saldırıyı gerçekleştiren Barış S. (19) evinde yakalandı.