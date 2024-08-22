Suç makinesinin bozuk para tuzağı: Benzinci ve fırınları dolandırdı
İstanbul’da madeni para ihtiyacı olan iş yeri sahiplerini dolandıran şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelinin iş yerlerini “Bozuk paraya ihtiyacınız varsa dükkanımdan alabilirsiniz.” sözleriyle aradığı, ardından da mağdurları yolda karşılayarak, “Benim bir işim çıktı. Sen parayı bana ver, bozuk paraları karşıdaki dükkandan alırsın.” diyerek ortadan kaybolduğu belirlendi. Poliste daha önceden 35 suç kaydı, 21 ayrı dosyadan da araması olduğu belirlenen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul’da bozuk para yalanıyla dolandırıcılık yapan bir kişi polis tarafından yakalandı.