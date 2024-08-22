Suç makinesinin bozuk para tuzağı: Benzinci ve fırınları dolandırdı

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri bozuk para almaya çalışırken dolandırılan mağdurların şikayeti üzerine soruşturma başlattı.

Mağdurların ifadelerine göre şüphelinin benzinci, fırın gibi işyerlerini telefona aradığı ve elinde yüklü miktarda bozuk para olduğunu söyleyerek, dükkanına gelmeleri halinde kendilerine bozuk paraları verebileceğini söylediği öğrenildi.

Tuzağa düşen mağdurları, adresini verdiği sözde dükkanın yakınında karşılayan şüphelinin, “Benim acil bir işim çıktı. Sen paraları bana ver. Bozuk paraları dükkandan alırsın.” diyerek dolandırdığı belirlendi.

Mağdurların dükkana para almak için gittiklerinde dolandırıldıklarını anladıkları öğrenildi.