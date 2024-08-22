Suç makinesinin bozuk para tuzağı: Benzinci ve fırınları dolandırdı

İstanbul’da madeni para ihtiyacı olan iş yeri sahiplerini dolandıran şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelinin iş yerlerini “Bozuk paraya ihtiyacınız varsa dükkanımdan alabilirsiniz.” sözleriyle aradığı, ardından da mağdurları yolda karşılayarak, “Benim bir işim çıktı. Sen parayı bana ver, bozuk paraları karşıdaki dükkandan alırsın.” diyerek ortadan kaybolduğu belirlendi. Poliste daha önceden 35 suç kaydı, 21 ayrı dosyadan da araması olduğu belirlenen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suç makinesinin bozuk para tuzağı: Benzinci ve fırınları dolandırdı - 1

İstanbul’da bozuk para yalanıyla dolandırıcılık yapan bir kişi polis tarafından yakalandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Suç makinesinin bozuk para tuzağı: Benzinci ve fırınları dolandırdı - 2

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri bozuk para almaya çalışırken dolandırılan mağdurların şikayeti üzerine soruşturma başlattı.

Mağdurların ifadelerine göre şüphelinin benzinci, fırın gibi işyerlerini telefona aradığı ve elinde yüklü miktarda bozuk para olduğunu söyleyerek, dükkanına gelmeleri halinde kendilerine bozuk paraları verebileceğini söylediği öğrenildi.

Tuzağa düşen mağdurları, adresini verdiği sözde dükkanın yakınında karşılayan şüphelinin, “Benim acil bir işim çıktı. Sen paraları bana ver. Bozuk paraları dükkandan alırsın.” diyerek dolandırdığı belirlendi.

Mağdurların dükkana para almak için gittiklerinde dolandırıldıklarını anladıkları öğrenildi.

Suç makinesinin bozuk para tuzağı: Benzinci ve fırınları dolandırdı - 3

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada şüphelinin sokakta mağdurları beklediği anların güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı.

Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilen Doğan Y, 21 Ağustos günü düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelinin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğü’nde yapıldı.

Suç makinesinin bozuk para tuzağı: Benzinci ve fırınları dolandırdı - 4

Şüphelinin daha önceden poliste 35 suç kaydı ve 21 ayrı dosyadan da araması olduğu ortaya çıktı.

Dolandırıcılık Büro Amirliği’nde işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ardından da tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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