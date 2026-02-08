Suça sürüklenen çocuk raporu. "100 cinayetin 15'inde fail çocuk"
08.02.2026 14:05
NTV - Haber Merkezi
Çocuk faillerin karıştıkları olaylar bir süredir gündemde. İçişleri Bakanlığı'nın suça sürüklenen çocuklar hakkında hazırladığı rapor, vahim tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi. Rapora göre, geçen yıl işlenen her 100 cinayetten 15'inin faili çocuklar.
2025 yılında yaşanan her 100 "kasten öldürme" olayının 15'inde failler, 18 yaşın altındaki çocuklardı.
Bu veri, İçişleri Bakanlığı'nın Suça Sürüklenen Çocuklara dair raporundan. Rapora göre, geçen yıl bin 764 "kasten öldürme" olayı yaşandı.
Bu cinayetlerin 266'sını çocuklar işledi.
Türkiye gazetesinin haberine göre; bu vakalarda, tıpkı Ahmet Minguzzi ve Atlas Çağlayan cinayetlerinde olduğu gibi, birden fazla çocuk kasten öldürme olayına karıştı.
2025'te 478 çocuğun cinayet olaylarına karıştığı belirlendi. 2025 yılında suça sürüklenen çocukların yüzde 71'i 15-17 yaşları arasında. Yüzde 29'u ise 12-14 yaş aralığında.
"ORGANİZE SUÇTA YÜZDE 236, KASTEN YARALAMADA YÜZDE 68 ARTIŞ VAR"
Rapora göre 18 yaş altı faillerin işlediği kasten yaralama suçlarında yüzde 68, uyuşturucu suçlarında ise yüzde 144,8 artış var.
Raporda, son dönemde en büyük problemin organize suç çetelerinin çocukları kullanması olduğu belirtildi.
Organize suçlarda suça sürüklenen çocukların sayısında yüzde 236,4 artış var.
Raporda cezai yaptırımlara dair öneriler de yer aldı. 15-18 yaş arasında "kasten öldürme", "örgüt suçları", "uyuşturucu" ve "terör" gibi katalog suçlara karışan çocuklar hakkında, suçun işleniş biçimine dair tıbbi değerlendirme talep edilmesi önerildi.
Suçu yetişkin bilinci ile işlediği belirlenenlerin, ceza indiriminden yaralanmaması istendi.
Uyuşturucu satışında çocukları araç olan kullanan kişiler hakkında da 15 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası verilmesi de öneriler arasında.