Suça sürüklenen çocuk raporu. "100 cinayetin 15'inde fail çocuk"

Çocuk faillerin karıştıkları olaylar bir süredir gündemde. İçişleri Bakanlığı'nın suça sürüklenen çocuklar hakkında hazırladığı rapor, vahim tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi. Rapora göre, geçen yıl işlenen her 100 cinayetten 15'inin faili çocuklar.