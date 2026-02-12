Suça sürüklenen çocuklar için diversiyon modeli. 16 ülkede kullanılıyor

Ayrıntıları Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanı Meral Gökkaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Suça Sürüklenen Çocukları Araştırma Komisyonu'nda anlattı.

Diversiyon modelinde suça sürüklenen çocuk yargılanmıyor, alternatif yöntemlerle takip ediliyor.

Eğitim programına tabii tutulan çocuğun yazılı ya da sözlü olarak uyarılması gibi birçok yöntem kullanılıyor.

Sorumluluk sadece çocukta değil ailede de oluyor. Ailenin de çocuğun sisteme girmesini ve yükümlülüğünü yerine getirmesini kabul etmesi gerekiyor.