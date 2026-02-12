Suça sürüklenen çocuklar için diversiyon modeli. 16 ülkede kullanılıyor
Çocuk yaşta suç işleyenlerin topluma kazandırılması için Adalet Bakanlığı yeni bir model üzerinde çalışıyor. Diversiyon modeliyle çocuk, mevcut ceza sisteminin dışına çıkarılıyor ve eğitim programına alınıyor. Suçlu çocuk, kurallara uyarsa dosya adli sicile işlemeden kapatılıyor, olmazsa dava açılıyor.
Modelin adı “Diversiyon” anlamı çocukları ceza sisteminin dışına çıkarma. Amaç, çocuğun yargılanmadan ıslahını sağlamak.
DİVERSİYON SİSTEMİNDE KURALLARA UYAN HAKKINDA DAVA AÇILMIYOR
Ayrıntıları Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanı Meral Gökkaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Suça Sürüklenen Çocukları Araştırma Komisyonu'nda anlattı.
Diversiyon modelinde suça sürüklenen çocuk yargılanmıyor, alternatif yöntemlerle takip ediliyor.
Eğitim programına tabii tutulan çocuğun yazılı ya da sözlü olarak uyarılması gibi birçok yöntem kullanılıyor.
Sorumluluk sadece çocukta değil ailede de oluyor. Ailenin de çocuğun sisteme girmesini ve yükümlülüğünü yerine getirmesini kabul etmesi gerekiyor.
Çocuğun mahkemeye çıkmasının, ceza infaz kurumuna koyulmasının caydırıcı olmadığını belirten Gökkaya, "Yargılanırım, ceza alırım, hapse girerim korkuları azalıyor. ‘Ben artık, suçlu bir kişiliğim’; kendini böyle bir rol içerisinde hissediyor ve o rolün gereklerini yerine getiriyor." dedi.
Sistemde çocuk kurallara uyarsa hakkında dava açılmadan dosya kapanıyor ve adli siciline işlenmiyor.
Kurallara uyulmadığı takdirde ise dava açılıyor.
16 ÜLKEDE KULLANILIYOR
Diversiyon modeli; İngiltere, Almanya, Hollanda, İtalya başta olmak üzere 16 ülkede kullanılıyor.