Sude Akarsu’nun ölümünde delil yetersizliğinden beraat

İzmit’te evde başından vurulmuş halde bulunup kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 18 yaşındaki Sude Akarsu’nun ölümüyle ilgili olarak yargılanan Onur Ö., delil yetersizliği gerekçesiyle beraat etti. Sude Akarsu’nun ailesinin avukatı Eray Akbal, karara itiraz edeceklerini söyledi.

Sude Akarsu’nun ölümünde delil yetersizliğinden beraat - 1

İzmit’te 5 Ağustos 2021 günü Topçular Mahallesi’nde Sude Akarsu ile Onur Ö.'nün yaşadığı evden silah sesini geldiğini duyan komşuları, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde tabancayla başından vurulmuş olarak bulunan Sude Akarsu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan Onur Ö. tutuklandı.

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda, Sude Akarsu'nun kanında metamfetamin ve amfetamin isimli uyuşturucu maddeler ile çeşitli yeşil reçeteli psikiyatrik ilaçların bulgularına rastlanıldığı, ayrıca Akarsu’nun sağ elinde silah ateşleme artıkları tespit edildiği belirtildi. Olayla ilgili Onur Ö. hakkında 'Cebir veya tehdit kullanmak suretiyle kişiyi intihara mecbur ederek kasten öldürme' suçlaması ile Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

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Sude Akarsu’nun ölümünde delil yetersizliğinden beraat - 2

Olayla ilgili davanın karar duruşması bugün Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya yaşamını yitiren Sude Akarsu’nun ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Bir önceki duruşmada ev hapsi cezası verilen, ancak başka bir suçtan dolayı tutuklu bulunan sanık Onur Ö. duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı. Mahkeme heyeti tarafından son sözü sorulan sanık Onur Ö., “Tek üzüntüm sevdiğinin kadının ölmesidir. Haksız yere cezaevindeyim. Suçsuzum, beraatimi istiyorum.” dedi.

Sude Akarsu’nun ölümünde delil yetersizliğinden beraat - 3

Tüm delillerin toplandığına ve tüm tarafların dinlenildiğine kanaat getiren mahkeme heyeti kararını açıkladı. Heyet, sanık Onur Ö.'nün “Ruhsatsız silah bulundurma” suçundan 1 yıl hapisle cezalandırılmasına, Sude Akarsu’ya yönelik “Kasten öldürme” suçundan ise delil yetersizliği nedeniyle beraatine karar verdi.

Sude Akarsu’nun ölümünde delil yetersizliğinden beraat - 4

 Adli Tıp Kurumu raporlarında Sude Akarsu’nun darbedildiğinin belirlendiğine de vurgu yapan Akarsu ailesinin avukat Eray Akbal, “Yargıtay’ın çeşitli kararlarında da eğer bir silah atışa hazır halde bulunduruyorsanız taksirle öldürme suçunu işlemeye yönelik hareket etmiş sayılırsınız. Biz artık bu suçtan dolayı yargılanmasını isteyeceğiz.” dedi.

Sude Akarsu’nun ölümünde delil yetersizliğinden beraat - 5

Akbal, karara itiraz edeceklerini söyledi.

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