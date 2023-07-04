Sude Akarsu’nun ölümünde delil yetersizliğinden beraat

İzmit’te 5 Ağustos 2021 günü Topçular Mahallesi’nde Sude Akarsu ile Onur Ö.'nün yaşadığı evden silah sesini geldiğini duyan komşuları, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde tabancayla başından vurulmuş olarak bulunan Sude Akarsu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan Onur Ö. tutuklandı.

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda, Sude Akarsu'nun kanında metamfetamin ve amfetamin isimli uyuşturucu maddeler ile çeşitli yeşil reçeteli psikiyatrik ilaçların bulgularına rastlanıldığı, ayrıca Akarsu’nun sağ elinde silah ateşleme artıkları tespit edildiği belirtildi. Olayla ilgili Onur Ö. hakkında 'Cebir veya tehdit kullanmak suretiyle kişiyi intihara mecbur ederek kasten öldürme' suçlaması ile Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.