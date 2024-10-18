Sude Naz'ı öldüresiye döven sanığa tahliye

"ŞU AN CAN GÜVENLİĞİ YOK"

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Sude Naz Atak’ın avukatı Meray Mollaibrahimoğlu Eraslan, davanın sonuçlandığını ancak bekledikleri sonucu alamadıklarını belirterek kararı istinafa taşıyacaklarını söyledi.

Müvekkilinin şu an bir can güvenliği olmadığını ifade eden Eraslan "Bugün yaralamadan alınan cezada yarın için belki de bir ölümüyle sonuçlanabilir." dedi.