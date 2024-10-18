Sude Naz'ı öldüresiye döven sanığa tahliye

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, birlikte yaşadığı Sude Naz Atak'ı sokak ortasında öldüresiye döven Yılmaz Akman'a hakaret suçundan 9 ay 15 gün, kasten yaralama suçundan ise 15 ay hapis cezası verildi. Sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Sude Naz'ı öldüresiye döven sanığa tahliye - 1

Manisa'da birlikte yaşadığı ve hamile olduğu öğrenilen Sude Naz'ı öldüresiye döven sanığın cezası belli oldu.

Akhisar ilçesinde 16 Ağustos'ta meydana gelen olayda, birlikte yaşadıkları öğrenilen Yılmaz Akman (37) ile Sude Naz Atak (19) iddiaya göre sokakta tartışmaya başladı.

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Sude Naz'ı öldüresiye döven sanığa tahliye - 2

Kendisinden kaçmaya çalışan Sude Naz Atak’ı çay ocağı önünde yakalayan Yılmaz Akman, hamile olan kadına çocuğunun ve vatandaşların gözü önünde şiddet uygulamaya başladı.

Sude Naz'ı öldüresiye döven sanığa tahliye - 3

Elindeki sopayla defalarca Sude Naz Atak’a vuran Yılmaz Akman daha sonra vatandaşlar tarafından linç edilmek istenince olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sude Naz'ı öldüresiye döven sanığa tahliye - 4

Mahkemeye sevk edilen ve 18 suç kaydı bulunan Yılmaz Akman tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sude Naz'ı öldüresiye döven sanığa tahliye - 5

Akhisar 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edilen ikinci duruşmada tanık beyanları dinlendi. Tanıklardan Erkan Çiftçi, Sude Naz’ın yardım isteyerek çay ocağındaki müşterilerin yanına geldiğini ardından Yılmaz Akman’ın gelerek Sude Naz’ı dövdüğünü anlattı.

Sude Naz'ı öldüresiye döven sanığa tahliye - 6

Sanığın ağabeyi Mehmet Akman, olayın yaşandığı gün Sude Naz’ın Yılmaz Akman’ın köyüne gitmek istememesi nedeniyle arabada tartışmaya başladıklarını daha sonra Sude Naz’ın çocuğuyla beraber arabadan indiğini ve Yılmaz Akman’ın arkadan araçtan indiğini belirterek yaşananları görmediğini iddia etti.

Sude Naz'ı öldüresiye döven sanığa tahliye - 7

İşlediği suçu kabul eden Yılmaz Akman, bir sinirle olayın meydana geldiğini savunarak tahliyesini istedi.

Sude Naz'ı öldüresiye döven sanığa tahliye - 8

Davada Yılmaz Akman’a hakaret suçunda 9 ay 15 gün, kasten yaralama suçundan ise 15 ay hapis cezası verilirken Akman adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sude Naz'ı öldüresiye döven sanığa tahliye - 9

"ŞU AN CAN GÜVENLİĞİ YOK"

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Sude Naz Atak’ın avukatı Meray Mollaibrahimoğlu Eraslan, davanın sonuçlandığını ancak bekledikleri sonucu alamadıklarını belirterek kararı istinafa taşıyacaklarını söyledi.

Müvekkilinin şu an bir can güvenliği olmadığını ifade eden Eraslan "Bugün yaralamadan alınan cezada yarın için belki de bir ölümüyle sonuçlanabilir." dedi.

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