Sude Naz'ı öldüresiye döven sanığa tahliye
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, birlikte yaşadığı Sude Naz Atak'ı sokak ortasında öldüresiye döven Yılmaz Akman'a hakaret suçundan 9 ay 15 gün, kasten yaralama suçundan ise 15 ay hapis cezası verildi. Sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Manisa'da birlikte yaşadığı ve hamile olduğu öğrenilen Sude Naz'ı öldüresiye döven sanığın cezası belli oldu.
Akhisar ilçesinde 16 Ağustos'ta meydana gelen olayda, birlikte yaşadıkları öğrenilen Yılmaz Akman (37) ile Sude Naz Atak (19) iddiaya göre sokakta tartışmaya başladı.