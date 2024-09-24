Sude Naz’ı öldüresiye döven sanığın savunmasına hakimden tepki

Manisa’nın Akhisar ilçesinde dini nikahla birlikte yaşadığı Sude Naz A.’yı sokak ortasında öldüresiye döven ve olayın ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Yılmaz Akman’ın yargılanmasına başlandı. Mahkemedeki savunmasında, olayı alkolün etkisiyle gerçekleştirdiğini anlatan Akman, pişman olduğunu söyledi. Akman’a tepki gösteren mahkeme hakimi, olayın bilinçli yapıldığını, alkolün arkasına sığınılamayacağını ifade etti.

Sude Naz’ı öldüresiye döven sanığın savunmasına hakimden tepki - 1

Manisa’da dini nikahla birlikte yaşadığı hamile Sude Naz’ı öldüresiye döven sanığın yargılanmasına başlandı.

Olay, 16 Ağustos günü Akhisar ilçesindeki Paşa Mahallesi’nde yer alan Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi’nde meydana geldi.

Yılmaz Akman, köye gitmeye ikna edemediği, dini nikahla yaşadığı 5,5 haftalık hamile Sude Naz A.’yı bir anda sokak ortasında dövmeye başladı.

Akman, yumruk darbeleriyle Sude Naz A.’yı yere düşürdü.

Yerde de Sude Naz A.’nın başına yumruk atmaya devam eden Akman, daha sonra da eline geçirdiği metal fırça sapıyla vurdu.

O anlara çiftin 3 yaşındaki oğlu da şahit olurken, çevredekiler Akman’ın şiddetini uzun süre tepkisiz izledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sude Naz’ı öldüresiye döven sanığın savunmasına hakimden tepki - 2

“ABİ HAMİLEYİM, İMDAT” DİYEREK ÇIĞLIK ATTI

Çevredekilerden biri, müdahale etmek için yaklaştı ancak Yılmaz Akman’ın “Bırak lan.” diye bağırması ile geri çekildi.

Sude Naz A., “Abi hamileyim, imdat.” diyerek çığlık atarken, yoldan geçen bir kişi Akman’ı engellemeye çalıştı.

Çevredeki esnaf da bu kişiye destek verip, Sude Naz A.’yı kurtardı.

Ardından çevredekiler, Akman’ı dövmeye başladı.

İhbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kalabalığın elinden Akman’ı kurtarırken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Sude Naz’ı öldüresiye döven sanığın savunmasına hakimden tepki - 3

Yılmaz Akman, gözaltına alınırken, Sude Naz A. hastaneye kaldırıldı.

Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Akman, tutuklandı.

Kaldırıldığı hastanede başına üç dikiş atılan ve durumu iyi olduğu belirtilen Sude Naz A., tedavisinin ardından taburcu edilirken, kendisi için koruma kararı çıkartıldı.

Sude Naz A.’nın şikayetçi olduğu Yılmaz Akman’ın 18 suç dosyası olduğu ve haftanın 3 günü adli kontrol için imzaya gittiği belirtildi.

Sude Naz’ı öldüresiye döven sanığın savunmasına hakimden tepki - 4

6,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı’nın olaya ilişkin soruşturması tamamlandı.

Savcı, iddianamesinde, olayın ardından tutuklanan Yılmaz Akman hakkında beden ve ruh sağlığı bakımından kendisini savunamayacak durumdaki kadını silahla kasten yaralama ve alenen hakaret suçlarından 6,5 yıla kadar hapis cezası istedi.
Sude Naz’ı öldüresiye döven sanığın savunmasına hakimden tepki - 5

İLK DURUŞMADA HAKİMDEN TEPKİ

Davanın ilk duruşması, bugün Akhisar 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya tutuklu sanık Yılmaz Akman, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, şikayetçi Sude Naz A. salondaki yerini aldı.

Sanık Akman, duruşmadaki savunmasında, aldığı alkolün etkisiyle olayı gerçekleştirdiğini belirtip, “Pişmanım.” dedi.

Bunun üzerine mahkeme hakimi, olayın bilinçli yapıldığını, alkolün arkasına sığınılamayacağını söyledi.

Şikayetçi Sude Naz A. da ifadesinde, Yılmaz Akman ile 4 yıldır birlikte olduklarını belirtip, “Olay günü, engelli oğlumla çarşıda bulunduğumuz sırada Yılmaz, bizi köye gitmeye zorladı. Bu nedenle aramızda tartışma çıktı. Tutukluluk halinin devamını istiyorum.” dedi.

Duruşmada, görgü tanıkları da dinlendi.

Sude Naz’ı öldüresiye döven sanığın savunmasına hakimden tepki - 6

DURUŞMA ERTELENDİ

Tarafların dinlenmesinin ardından mahkeme hakimi, sanık Akman'ın tutukluluk halinin devamına, diğer tanıkların dinlenmesi ve Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek raporun beklenmesine karar verip, duruşmayı 18 Ekim’e erteledi.

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