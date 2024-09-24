Sude Naz’ı öldüresiye döven sanığın savunmasına hakimden tepki
Manisa’nın Akhisar ilçesinde dini nikahla birlikte yaşadığı Sude Naz A.’yı sokak ortasında öldüresiye döven ve olayın ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Yılmaz Akman’ın yargılanmasına başlandı. Mahkemedeki savunmasında, olayı alkolün etkisiyle gerçekleştirdiğini anlatan Akman, pişman olduğunu söyledi. Akman’a tepki gösteren mahkeme hakimi, olayın bilinçli yapıldığını, alkolün arkasına sığınılamayacağını ifade etti.
Manisa’da dini nikahla birlikte yaşadığı hamile Sude Naz’ı öldüresiye döven sanığın yargılanmasına başlandı.
Olay, 16 Ağustos günü Akhisar ilçesindeki Paşa Mahallesi’nde yer alan Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi’nde meydana geldi.
Yılmaz Akman, köye gitmeye ikna edemediği, dini nikahla yaşadığı 5,5 haftalık hamile Sude Naz A.’yı bir anda sokak ortasında dövmeye başladı.
Akman, yumruk darbeleriyle Sude Naz A.’yı yere düşürdü.
Yerde de Sude Naz A.’nın başına yumruk atmaya devam eden Akman, daha sonra da eline geçirdiği metal fırça sapıyla vurdu.
O anlara çiftin 3 yaşındaki oğlu da şahit olurken, çevredekiler Akman’ın şiddetini uzun süre tepkisiz izledi.