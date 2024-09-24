Sude Naz’ı öldüresiye döven sanığın savunmasına hakimden tepki

Yılmaz Akman, gözaltına alınırken, Sude Naz A. hastaneye kaldırıldı.

Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Akman, tutuklandı.

Kaldırıldığı hastanede başına üç dikiş atılan ve durumu iyi olduğu belirtilen Sude Naz A., tedavisinin ardından taburcu edilirken, kendisi için koruma kararı çıkartıldı.

Sude Naz A.’nın şikayetçi olduğu Yılmaz Akman’ın 18 suç dosyası olduğu ve haftanın 3 günü adli kontrol için imzaya gittiği belirtildi.