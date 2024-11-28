Sudenaz'ın hayatı kabusa döndü iddiası! "3 yıldır beni takip ediyor, ölmek istemiyorum"

Samsun'da yaşayan 19 yaşındaki Sudenaz Genç, evli bir adamın 3 yıldır kendisini takip ve tehdit ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu. Başka bir mahalleye taşınmalarına rağmen takıntılı şahıstan yakasını kurtaramadığını iddia eden genç kız, "Ölmek istemiyorum." dedi. Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, 19 yaşındaki kızın tehdit edildiği iddialarına adli soruşturmalarda ulaşılamadığını bildirildi.

Sudenaz'ın hayatı kabusa döndü iddiası! "3 yıldır beni takip ediyor, ölmek istemiyorum" - 1

Samsun'da yaşayan Sudenaz G.'nin iddiasına göre üniversiteye hazırlık için 16 yaşında gittiği kursun çevresindeki bir esnafın kendisini takip ve rahatsız etmesiyle okulu bırakmak zorunda kaldı. 3 yıllık süreçte hayatı kabusa döndüğünü söyleyen Sudenaz, başka bir mahalleye taşınmalarına rağmen takıntılı adamdan kurtulamadığını, ölüm tehditleri aldığını ileri sürdü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sudenaz'ın hayatı kabusa döndü iddiası! "3 yıldır beni takip ediyor, ölmek istemiyorum" - 2

Evli olan C. T.’nin (33) kendisini takibe ve tehdide devam ettiğini iddia eden Sudenaz, “Daha 16 yaşındayken ısrarla takibe maruz kaldım. Bu takip nedeniyle dershaneyi bıraktım. Liseyi de son senemde bırakıp, açık liseye geçmek zorunda kaldım." diye konuştu.

Takip ve tehditlerin ardından şikayetçi olduğunu söyleyen Sudenaz, "Mahkeme benden kanıt istedi. O anda elim ayağım titrediğimden, korktuğumdan kanıtlayacak bir şey çekemedim. Sonrasında davaya takipsizlik verildi." dedi.

Sudenaz'ın hayatı kabusa döndü iddiası! "3 yıldır beni takip ediyor, ölmek istemiyorum" - 3

Davayı öğrenen adamın eşinin de saldırısına uğradığını ileri süren genç kız, "Karısı markette beni görünce bana saldırarak kafamda cam şişe kırıyor. Annemle beni de darp ediyor. Bu konu hakkında da ceza alıyorlar." sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

Sudenaz'ın hayatı kabusa döndü iddiası! "3 yıldır beni takip ediyor, ölmek istemiyorum" - 4

Bu yaşananlardan sonra evlerini de taşımak zorunda kaldıklarını belirten genç kız, "Takibe, iftiralara maruz kalıyordum. Namusuma karşı da söylemler yayılmıştı." diye konuştu.

Ölmek istemediğini ifade eden Sudenaz, "Ayrıca sürekli aynı yalancı şahitler ile benden şikayetçi oldular. Gerçekten bıktım ve psikolojik olarak çok yıprandım. Hayatımdan 3 yıla yakın bir süreç gitti. Ölümle tehdit ediliyorum, mesajlar alıyorum." dedi.

Sudenaz'ın hayatı kabusa döndü iddiası! "3 yıldır beni takip ediyor, ölmek istemiyorum" - 5

Karşı tarafın ceza almasına rağmen mahkemedeki iyi halleri gerekçesiyle ceza indirimine gidildiğini anlatan Sudenaz, taşınmalarına rağmen çare bulamadıklarını ve yeni evlerinin adresinin de son mahkemeyle açığa çıktığını anlattı.

Sudenaz'ın hayatı kabusa döndü iddiası! "3 yıldır beni takip ediyor, ölmek istemiyorum" - 6

Yaşanan olaylar nedeniyle ailesinin tüm fertlerinin durumdan olumsuz etkilendiğini belirten anne L.G., "Sosyal medyada bizim hakkımızda sinkaflı ve iftira içeren paylaşımlarda bulunuyor. Bundan dolayı hapse girdi ve sonra salındı. 15 Kasım’da giden tebliğde karı-koca ceza aldılar. Bu tebliğ kendilerine geldikten sonra tekrar uğraşmaya başladılar. Yetkililerden yardım istiyorum. Başımıza bir şey gelmesinden korkuyoruz." açıklamasında bulundu.

Sudenaz'ın hayatı kabusa döndü iddiası! "3 yıldır beni takip ediyor, ölmek istemiyorum"

Sudenaz'ın hayatı kabusa döndü iddiası! "3 yıldır beni takip ediyor, ölmek istemiyorum" - 7

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Samsun'da evli adam S.G'nin hayatını kabusa çevirdi", "Samsun'da genç kız 3 yıldır takip ve tehdit ediliyor, ölüm korkusu yaşıyor" başlıklarıyla yer alan haberlere ilişkin basın açıklaması yapma ihtiyacı ortaya çıktığı belirtildi.

S.G. (19) ve annesi L.G. (43) ile komşuları A.T. (31) ve eşi C.T. (32) arasında Haziran 2022'den itibaren komşuluk ilişkilerinden kaynaklanan sorunlar olduğu aktarılan açıklamada, "Haberlerde yer aldığı gibi ısrarlı takip veya duygusal bir konuya adli soruşturmalarda ulaşılamadığı, tarafların birbirlerinden defalarca şikayetçi olduğu, her iki taraf aleyhine de önleyici tedbir kararları alındığı belirlenmiştir. 20 Kasım itibarıyla A.T. ve C.T'nin talebiyle S.G. ve annesi L.G. aleyhine alınan ve devam eden önleyici tedbir kararı bulunmaktadır. Konuyla ilgili araştırma ve soruşturmaya devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

DAHA FAZLA GÖSTER