Sudenaz'ın hayatı kabusa döndü iddiası! "3 yıldır beni takip ediyor, ölmek istemiyorum"
Samsun'da yaşayan 19 yaşındaki Sudenaz Genç, evli bir adamın 3 yıldır kendisini takip ve tehdit ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu. Başka bir mahalleye taşınmalarına rağmen takıntılı şahıstan yakasını kurtaramadığını iddia eden genç kız, "Ölmek istemiyorum." dedi. Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, 19 yaşındaki kızın tehdit edildiği iddialarına adli soruşturmalarda ulaşılamadığını bildirildi.
Samsun'da yaşayan Sudenaz G.'nin iddiasına göre üniversiteye hazırlık için 16 yaşında gittiği kursun çevresindeki bir esnafın kendisini takip ve rahatsız etmesiyle okulu bırakmak zorunda kaldı. 3 yıllık süreçte hayatı kabusa döndüğünü söyleyen Sudenaz, başka bir mahalleye taşınmalarına rağmen takıntılı adamdan kurtulamadığını, ölüm tehditleri aldığını ileri sürdü.