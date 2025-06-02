Şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet'e göre şükür namazı kılınışı

Kurban Bayramı'nın 1. gününde kurban ibadetini yerine getirdikten sonra şükür namazı kılmak isteyen vatandaşlar, şükür namazı kılınışıyla ilgili bilgileri araştırmaya başladı. Bir tehlikeden kurtulmak, büyük bir başarı elde etmek, beklenen güzel bir haberi almak gibi durumlarda da şükretmek, Müslümanlar için önemli bir ibadettir. Bu minnet ve teşekkür duygusunu en güzel şekilde ifade etmenin yollarından biri ise şükür namazıdır. Peki, şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte Diyanet'e göre şükür namazı kılınışı.

Şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet'e göre şükür namazı kılınışı - 1

Şükür namazı, farz olmayan, ancak Allah’a karşı şükrünü ifade etmek isteyen kişilerin isteğe bağlı olarak kıldığı nafile bir ibadettir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına göre, şükür namazı belirli bir vakte bağlı olmadan kılınabilir ve bu ibadetle kul, Rabbine olan minnettarlığını fiilen dile getirir.

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Şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet'e göre şükür namazı kılınışı - 2

ŞÜKÜR NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Şükür namazı kılmak isteyen kişi, “Allah rızası için şükür namazı kılmaya” niyet eder. Niyet kalpten geçirilmesi yeterlidir; ancak dil ile de söylenebilir.

Şükür namazı, iki rekât olarak kılınır. Tıpkı diğer nafile namazlar gibi eda edilir.

Birinci Rekât:

Niyet edilir.

"Allahu Ekber" diyerek namaza başlanır.

Subhaneke okunur.

Fatiha ve ardından bir sure (örneğin İhlas) okunur.

Rükû ve secdeler yapılır.

İkinci rekâta kalkılır.

İkinci Rekât:

Fatiha ve ardından bir sure okunur.

Rükû ve secdeler yapılır.

Son oturuşta Ettehiyyatü, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunur.

Selam verilerek namaz tamamlanır.

Namazdan sonra içten bir şekilde dua etmek, şükrün anlamını derinleştirir. Allah’a hamd ve sena edilir, verilen nimetler için teşekkür edilir.

Şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet'e göre şükür namazı kılınışı - 3

DİNİ ZORUNLULUK DEĞİLDİR

Diyanet’e göre şükür namazı, farz namazlar gibi kesin bir dini zorunluluk değildir. Ancak Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) hayatında şükür secdesi yaptığı ve sık sık nafile namaz kıldığı bilinmektedir. Bu nedenle şükür namazı da sünnete uygun bir ibadet olarak değerlendirilir.

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