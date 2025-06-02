Şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet'e göre şükür namazı kılınışı
Kurban Bayramı'nın 1. gününde kurban ibadetini yerine getirdikten sonra şükür namazı kılmak isteyen vatandaşlar, şükür namazı kılınışıyla ilgili bilgileri araştırmaya başladı. Bir tehlikeden kurtulmak, büyük bir başarı elde etmek, beklenen güzel bir haberi almak gibi durumlarda da şükretmek, Müslümanlar için önemli bir ibadettir. Bu minnet ve teşekkür duygusunu en güzel şekilde ifade etmenin yollarından biri ise şükür namazıdır. Peki, şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte Diyanet'e göre şükür namazı kılınışı.
Şükür namazı, farz olmayan, ancak Allah’a karşı şükrünü ifade etmek isteyen kişilerin isteğe bağlı olarak kıldığı nafile bir ibadettir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına göre, şükür namazı belirli bir vakte bağlı olmadan kılınabilir ve bu ibadetle kul, Rabbine olan minnettarlığını fiilen dile getirir.