Şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet'e göre şükür namazı kılınışı

ŞÜKÜR NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Şükür namazı kılmak isteyen kişi, “Allah rızası için şükür namazı kılmaya” niyet eder. Niyet kalpten geçirilmesi yeterlidir; ancak dil ile de söylenebilir.



Şükür namazı, iki rekât olarak kılınır. Tıpkı diğer nafile namazlar gibi eda edilir.



Birinci Rekât:



Niyet edilir.



"Allahu Ekber" diyerek namaza başlanır.



Subhaneke okunur.



Fatiha ve ardından bir sure (örneğin İhlas) okunur.



Rükû ve secdeler yapılır.



İkinci rekâta kalkılır.



İkinci Rekât:



Fatiha ve ardından bir sure okunur.



Rükû ve secdeler yapılır.



Son oturuşta Ettehiyyatü, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunur.



Selam verilerek namaz tamamlanır.



Namazdan sonra içten bir şekilde dua etmek, şükrün anlamını derinleştirir. Allah’a hamd ve sena edilir, verilen nimetler için teşekkür edilir.