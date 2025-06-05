Şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Kurban Bayram'ında şükür namazı kılınır mı?

ŞÜKÜR NAMAZI KILINIŞI

1. Rekat



Niyet edilir “Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Şükür namazı kılmaya.”

“Allahu Ekber” diyerek iftitah tekbiri getirilir ve namaza başlanır.

Sübhaneke okunur.

Euzü-besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur.

Kur’an-ı Kerim’den bir sure okunur.

Rüku'ya ve sonra secdeye gidilir.

2. Rekat için ayağa kalkılır ve kıyama durulur.





2. Rekat



Besmele ile başlanır.

Fatiha Suresi ve zammı sure okunur.

Rüku'ya ve secde'ye gidilir.

Tahiyyat’a oturulur; Ettahiyyatu ve Allâhumme Salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diyerek önce sağa sonra yine "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diyerek sola selam verilir ve namaz tamamlanır.