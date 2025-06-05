Şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Kurban Bayram'ında şükür namazı kılınır mı?

Şükür namazı veya secdesi, Müslümanların hayırlı bir haber aldığında, sıkıntıdan kurtulduğunda, bir nimete kavuştuğunda idrak ettiği nafile namazlardandır. Şükür namazının belirli bir zamanı yoktur ancak kerahqt vakitlerinde kılınmaması gerekir. Kurban Bayramı'na kavuşma heyecanı ile şükür namazı kılma niyetinde olanlar ''Şükür namazı Kurban Bayram'ında kılınır mı?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, şükür namazı kaç rekat ve nasıl kılınır?

Şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Kurban Bayram'ında şükür namazı kılınır mı? - 1

Nafile namazlardan olan şükür namazı, genellikle 2 rekat halinde ve kerahat zamanlarının dışında kılınır. Allah'a şükretmek için idrak edilen şükür namazı, Kurban Bayramı'nda da Allah'ın verdiği nimetlere şükür maksadıyla yerine getirilebilir. İşte, şükür namazı kılınışı...

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Şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Kurban Bayram'ında şükür namazı kılınır mı? - 2

ŞÜKÜR NAMAZI NEDİR, NASIL KILINIR?

Müslüman aleminde, başa gelen musibetten ya da beladan kurtulma durumunda, hayırlı bir haber alındığında Allah'a teşekkür amacıyla şükür namazı kılınır.

Şükür namazı için belirli bir zaman aralığı yoktur ve kerahat vakitleri dışında her zaman kılınabilir. Kerahat vaktinde farz namazlar dahil tüm nafile namazlarının kılınması mekruhtur. 2 rekat olarak kılınır.

Kerahat, güneşin doğuş, batış ve tam tepede bulunduğu vakte denir.

Şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Kurban Bayram'ında şükür namazı kılınır mı? - 3

KURBAN BAYRAMI'NDA ŞÜKÜR NAMAZI KILINIR MI?

Kurban Bayramı'na has bir namaz yoktur ancak bu zamanda nafile namaz kılınabilir. Kurban kesecek yükümlü kişi, nimetlere ve Kurban Bayramı'na eriştiği için şükür anlamında iki rekat nafile namazı eda edebilir.

Şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Kurban Bayram'ında şükür namazı kılınır mı? - 4

ŞÜKÜR NAMAZI KILINIŞI

1. Rekat

Niyet edilir “Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Şükür namazı kılmaya.”
“Allahu Ekber” diyerek iftitah tekbiri getirilir ve namaza başlanır.
Sübhaneke okunur.
Euzü-besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur.
Kur’an-ı Kerim’den bir sure okunur.
Rüku'ya ve sonra secdeye gidilir.
2. Rekat için ayağa kalkılır ve kıyama durulur.


2. Rekat

Besmele ile başlanır.
Fatiha Suresi ve zammı sure okunur.
Rüku'ya ve secde'ye gidilir.
Tahiyyat’a oturulur; Ettahiyyatu ve Allâhumme Salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diyerek önce sağa sonra yine "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diyerek sola selam verilir ve namaz tamamlanır.

Şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Kurban Bayram'ında şükür namazı kılınır mı? - 5
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