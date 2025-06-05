Şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Kurban Bayram'ında şükür namazı kılınır mı?
Şükür namazı veya secdesi, Müslümanların hayırlı bir haber aldığında, sıkıntıdan kurtulduğunda, bir nimete kavuştuğunda idrak ettiği nafile namazlardandır. Şükür namazının belirli bir zamanı yoktur ancak kerahqt vakitlerinde kılınmaması gerekir. Kurban Bayramı'na kavuşma heyecanı ile şükür namazı kılma niyetinde olanlar ''Şükür namazı Kurban Bayram'ında kılınır mı?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, şükür namazı kaç rekat ve nasıl kılınır?
Nafile namazlardan olan şükür namazı, genellikle 2 rekat halinde ve kerahat zamanlarının dışında kılınır. Allah'a şükretmek için idrak edilen şükür namazı, Kurban Bayramı'nda da Allah'ın verdiği nimetlere şükür maksadıyla yerine getirilebilir. İşte, şükür namazı kılınışı...