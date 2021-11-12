Sulama kanalında cansız bedeni bulunan genci, babasının öldürdüğü ortaya çıktı

Yapılan incelemede yarı çıplak cesedin boğazında bıçak kesilerinin olduğu, ayaklarına da taş bağlandığı belirlendi. İncelemenin ardından cansız beden, kimlik ve kesin ölüm nedeni tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopside, cesedin Ali Ertan'a ait olduğu tespit edildi. Ertan'ın uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürüldü.