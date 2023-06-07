Sulama kanalında sörf

Kaya, izlediği çizgi filmlerden dolayı sörfe merak sardığını, Adana’da da sörf yapacak yer olmadığı için bunu sulama kanalında yaptığını belirterek, "Sörfü çok seviyorum. Sörf tahtamı da kendim yaptım. Çocukluğumdan bu yana izlediğim çizgi filmlerden dolayı sörfe merakım var. Sulama kanalında da çok zevkli oluyor. Çok keyif alıyorum." dedi.