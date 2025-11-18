Sular altında kalacak mezarlık taşınıyor, acılı baba gözyaşlarıyla içinde bekliyor

Aynı zamanda, 18 yaşında ölen ağabeyinin de mezarının kazıldığını belirten Baykal, "2008 yılında kaybettim ben oğlumu. Çocuğumuzu buraya defnettik. Baraj konusu gündemde yoktu, cenazelerimizi buraya defnediyorduk. Buraya oğlumdan sonra 2 cenaze daha defnedildi, daha sonra cenaze defnetmedik. Bolu’ya defnediyoruz hep. Darmadağın olduk. Barajdan dolayı biz Bolu’da 50-60 tane cenazemizi defnettik. Mezarlık diye bir yer gösterdiler, oraya taşıyoruz artık.” diye konuştu.