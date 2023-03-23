Sular çekildi, eski tren garı gün yüzüne çıktı

Eskiden suyun çok olduğunu belirten Kaya Ercan, “Birkaç senedir su yok. Su inince eski tren istasyonları da gün yüzüne çıktı. Daha önce 200 metreye kadar su geliyordu. Uzun süredir su yok ve kuraklık var. Kuraklıkla birlikte eski yapılar ortaya çıktı. İnşallah bu yağmurlar hayırlı olur. Eskiden su bayağı yukarıdaydı.” dedi.