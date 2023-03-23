Sular çekildi, eski tren garı gün yüzüne çıktı

Elazığ'da kuraklığın etkisi ile Keban Baraj Gölü havzasında sular çekilince eski tren garı binası tekrar gün yüzüne çıktı.

Sular çekildi, eski tren garı gün yüzüne çıktı - 1

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ dahil bölge genelinde de bu sene beklenen yağış olmadı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sular çekildi, eski tren garı gün yüzüne çıktı - 2

Yağışın azlığı nedeniyle hemen hemen her ilde olduğu gibi Keban Baraj Gölü'nün havzasıyla, onu besleyen Murat Nehri'nde de su seviyesi düştü.

Sular çekildi, eski tren garı gün yüzüne çıktı - 3

Baraj havzasında bulunan merkeze bağlı Yolüstü köyünde de su yaklaşık 500 metre çekildi.

Sular çekildi, eski tren garı gün yüzüne çıktı - 4

Suların çekilmesi ile eski tren garı binası tekrar ortaya çıktı.

Sular çekildi, eski tren garı gün yüzüne çıktı - 5

Eskiden suyun çok olduğunu belirten Kaya Ercan, “Birkaç senedir su yok. Su inince eski tren istasyonları da gün yüzüne çıktı. Daha önce 200 metreye kadar su geliyordu. Uzun süredir su yok ve kuraklık var. Kuraklıkla birlikte eski yapılar ortaya çıktı. İnşallah bu yağmurlar hayırlı olur. Eskiden su bayağı yukarıdaydı.” dedi.

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