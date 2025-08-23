Sular çekildi: Resmen çorak araziye döndü

Kuraklığın her geçen yıl arttığını dile getiren muhtar Doğan, "Vatandaş bunun farkında değil ama su yok. Yeraltı suları tamamen çekilmiş durumda. Sondaj vuracağımız bölgeyi bile zor tespit ediyoruz. Koskocaman arazide sulu yer bulamıyoruz" dedi.



Doğan, "Valimiz Mehmet Makas bu konuda çok yardımcı oluyor. Devletimiz sağ olsun, Özel İdare'den de araç-gereç konusunda destek alıyoruz. Çok yardımcı oluyorlar ama onların da yapabileceği sınırlı. Su yok, onlar da bir şey yapamıyor, bizler de bir şey yapamıyoruz" diye konuştu.