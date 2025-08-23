Sular çekildi: Resmen çorak araziye döndü
Kırıkkale'nin Ahılı köyünde tarım arazilerini besleyen gölet tamamen kuruyarak çatlaklarla kaplı çorak bir alana dönüştü. Yeraltı sularının da çekilmesiyle sondaj çalışmalarında zorluk yaşanırken, gölet yatağında kendiliğinden yetişen karpuzlar dikkat çekti.
Kırıkkale'de yaz mevsiminin kavurucu sıcaklıkları, kuraklığın etkisini her geçen yıl daha da artırıyor. Kuruyan göletler ve yeraltı sularının çekilmesi, kentteki tarımsal üretimden içme suyu kaynaklarına kadar geniş bir alanda etkisini hissettiriyor.