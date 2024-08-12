Sular çekilince ortaya çıktı: Tam tamına 100 yıllık!
Aydın'ın Çine ilçesinde 2010 yılında hizmete açılan Türkiye'nin 3'üncü en büyük barajı Adnan Menderes HES Barajı'nda suların azalması ve çekilmesi 100 yıllık beton köprü ortaya çıktı.
1995 yılında inşaatı başlayan ve 2010 yılında tamamlanarak hizmete alınan Aydın Adnan Menderes Barajı ve HES, son yıllarda yaşanan iklim değişikliğinin sonucu ve yaz aylarında Çine, Koçarlı ve Söke ovalarının sulama ihtiyacının karşılanması nedeniyle baraj suyunda ciddi oranda düşüş yaşandı.
120 metre baraj gövde yüksekliği bulunan Çine Adnan Menderes Barajı ve HES'in 350 milyon metreküp su tutma hacmi bulunuyor.
Baraj ayrıca yıllık 118 GWh elektrik enerjisi üretim kapasitesine sahip.