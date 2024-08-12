Sular çekilince ortaya çıktı: Tam tamına 100 yıllık!

Aydın'ın Çine ilçesinde 2010 yılında hizmete açılan Türkiye'nin 3'üncü en büyük barajı Adnan Menderes HES Barajı'nda suların azalması ve çekilmesi 100 yıllık beton köprü ortaya çıktı.

Sular çekilince ortaya çıktı: Tam tamına 100 yıllık! - 1

1995 yılında inşaatı başlayan ve 2010 yılında tamamlanarak hizmete alınan Aydın Adnan Menderes Barajı ve HES, son yıllarda yaşanan iklim değişikliğinin sonucu ve yaz aylarında Çine, Koçarlı ve Söke ovalarının sulama ihtiyacının karşılanması nedeniyle baraj suyunda ciddi oranda düşüş yaşandı.

120 metre baraj gövde yüksekliği bulunan Çine Adnan Menderes Barajı ve HES'in 350 milyon metreküp su tutma hacmi bulunuyor.

Baraj ayrıca yıllık 118 GWh elektrik enerjisi üretim kapasitesine sahip.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sular çekilince ortaya çıktı: Tam tamına 100 yıllık! - 2

Barajın yapılış amacı sulama, taşkın koruma ve enerji üretimi.

Sular çekilince ortaya çıktı: Tam tamına 100 yıllık! - 3

14 yıl önce hizmete alınan Aydın sınırları içinde yapılan Çine Adnan Menderes Barajı ve Hidro Elektrik Santralini besleyen su ihtiyacı ise Muğla sınırlarından karşılanıyor.

Sular çekilince ortaya çıktı: Tam tamına 100 yıllık! - 4

1994 yılından önce Muğla-Aydın karayolu olarak kullanılan barajın bulunduğu alan antik çağda Marsias Çayı olarak geçiyor.

Sular çekilince ortaya çıktı: Tam tamına 100 yıllık! - 5

Barajın su tuttuğu hava içinde 3 bin yıllık yöre halkı tarafından "Gelin Geçmez" köprüsü olarak da bilinen İnce Kemer Köprüsü bulunuyor. 

İncekemer köprüsü baraj inşaatı esnasında çevresi toprak ve kaya parçaları ile Anıtlar Kurulu'ndan bir heyetin gözetiminde doldurularak koruma altına alındı.

Sular çekilince ortaya çıktı: Tam tamına 100 yıllık! - 6

Yatağanlı tarih araştırmacısı Tarcan Oğuz, baraj sularının çekilmesi ile 100 yıllık beton köprünün ortaya çıktığını açıkladı.

Sular çekilince ortaya çıktı: Tam tamına 100 yıllık! - 7

Oğuz, “Bulunduğumuz mevki Yatağan Gökbel Mevki Marsias vadisi. Bu çay da Marsias çayı. Yatağan-Çine ulaşım yolu üzerindeki yaklaşık 100 yıllık köprü Marsias çayının sularının azılmasından dolayı köprü yüzeye çıktı. Daha ileride İncekemer Köprüsü bulunmakta. 2 bin 200 yıllık İncekemer Köprüsü aynı zamanda ‘Gelin Geçmez Köprüsü' olarak da adlandırılmaktadır. O köprü koruma altına alındı. Bu köprünün koruma altına alınmamasının sebebi tarihi köprü olmamasından kaynaklı.” dedi.

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