Sular çekilince ortaya çıktı: Tam tamına 100 yıllık!

Oğuz, “Bulunduğumuz mevki Yatağan Gökbel Mevki Marsias vadisi. Bu çay da Marsias çayı. Yatağan-Çine ulaşım yolu üzerindeki yaklaşık 100 yıllık köprü Marsias çayının sularının azılmasından dolayı köprü yüzeye çıktı. Daha ileride İncekemer Köprüsü bulunmakta. 2 bin 200 yıllık İncekemer Köprüsü aynı zamanda ‘Gelin Geçmez Köprüsü' olarak da adlandırılmaktadır. O köprü koruma altına alındı. Bu köprünün koruma altına alınmamasının sebebi tarihi köprü olmamasından kaynaklı.” dedi.