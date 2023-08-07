Sular çekilince tarım arazileri geri döndü
Konya'da Akşehir Gölü kıyısındaki tarım alanları 1969 yılındaki taşkında sular altında kaldı. Sonradan göl alanı olarak kabul edilen bölgedeki sular, kuraklık ve iklim değişikliği etkisiyle yıllar içinde çekildi. Göl özelliğini yitiren bölgedeki 782 arazi de sahiplerine teslim edildi. Şimdi bölgede tarımsal üretim yapılıyor.
Kuraklığın kıyı sınır çizgisini değiştirdiği Akşehir Gölü kıyısında tarlaları olan ve yürütülen çalışmalar sonucu tapularını alan çiftçiler, son yıllarda hububat, şeker pancarı ve haşhaş üretiyor.