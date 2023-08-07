Sular çekilince tarım arazileri geri döndü

Akkaya, gölde su varlığına ilişkin, "Bu sene yağış güzel oldu. Gölde su toplandı ama eski büyük hacimli görünümde değil. Su var, tamamen kurumuş değil. Kıyıdan uzak, ortalarda ve sığ derinlikte az su var. Türkiye'de alansal büyüklüğü oranında beşinci göl." dedi.



Akşehir ilçesine bağlı Karabulut Mahallesi'nin muhtarı Muzaffer Karakoyun ise bin nüfuslu mahallede tarım ve hayvancılıkla geçimin sağlandığını söyledi.



Mahallelinin göle kıyı olan arazide tarımsal faaliyette bulunduğunu anlatan Karakoyun, "1980'li yıllarda göl düzenli olarak çekilme eğilimine girdi ve hızla çekildi. 2000'li yıllarda tamamen kurudu. Bölgesel yağışlarla da su birikintileri oluştu. Eskiden sular altında olan arazilerimiz, kuraklık sebebiyle göl kuruyunca açığa çıktı. Biz de arazilerimize kavuştuk. Buralarda hububat, şeker pancarı, haşhaş ekiliyor." diye konuştu.



Çiftçilerden Akif Kızmaz da "Tarlalar, göl alanındaydı. Önceden değersizdi. Buraları değerlendirip kendimize, milletimize, devletimize bir katkıda bulunmak istiyoruz. Burayı hayvancılıkta çiftçilikte kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.