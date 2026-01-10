Sular dondu, ateşi hızlandırmak istedi: "Ben yandım kimse yanmasın"

Sezen, arkadaşının o esnada üşüdüğünü ve sadece arkadaşına yardım etmek istediğini belirtirken, şu an tedavi gördüğünü ve her şeyin yolunda olduğunu da ekledi.

Sezen, meydana gelen parlamada, alnı, çenesi, kulakları ve vücudunun bazı yerlerinde yanıklar oluştuğunu ifade ederek, "Ben yandım kimse yanmasın. Vatandaşlar benzin gibi yanıcı maddeleri, yakıtları sobaya, kazana katmasın. Daha büyük tehlikeler olabilir, mümkün olduğu kadar böyle bir hata yapmasınlar." diye konuştu.

Yanık Tedavi Merkezi doktorlarından Emre Nohutçu da alev yanığına bağlı yüz bölgesinde 1. ve 2. derece yanıklar oluşan hastayı yakından takip ettiklerini, medikal ve pansuman tedavilerinin sürdüğünü ifade etti.