Sular ne zaman gelecek? (13 Eylül İSKİ planlı su kesintisi listesi)

Sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı, yaşadıkları ilçelerde su kesintisiyle karşılaşan birçok kişi tarafından sorgulanmaya başladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından, bakım ve arıza çalışmaları nedeniyle planlı kesintiler yapılabiliyor. Peki, sular ne zaman gelecek? 13 Eylül İSKİ planlı su kesintisi listesi.

Haberler - ntv.com.tr 13.09.2022 - 10:27

Sular ne zaman gelecek? (13 Eylül İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 1

İstanbul ve Kanalizasyon İdaresi () tarafından 13 Eylül tarihli planlı su kesintisi listesi yayınlandı. Yaşadıkları semtlerde su kesintisiyle karşılaşan birçok kişi, suların ne zaman ve saat kaçta geleceğini öğrenmek istiyor.

Sular ne zaman gelecek? (13 Eylül İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 2

İSKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan arıza kesinti bölümünden hangi ilçede çalışma olduğunu görebilirsiniz. Peki, sular ne zaman gelecek?

Sular ne zaman gelecek? (13 Eylül İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 3

13 EYLÜL İSKİ PLANLI SU KESİNTİSİ YAŞANAN İLÇELER

Beşiktaş
Arnavutköy Mah.
Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Sular ne zaman gelecek? (13 Eylül İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 4

Silivri
Gümüşyaka Mah.
Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Sular ne zaman gelecek? (13 Eylül İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 5

Üsküdar
Valide-İ Atik Mah, Mimar Sinan Mah, Muratreis Mah
Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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