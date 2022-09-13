Sular ne zaman gelecek? (13 Eylül İSKİ planlı su kesintisi listesi)

Haberler - ntv.com.tr 13.09.2022 - 10:27
İSKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan arıza kesinti bölümünden hangi ilçede çalışma olduğunu görebilirsiniz. Peki, sular ne zaman gelecek?
Beşiktaş
Arnavutköy Mah.
Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Silivri
Gümüşyaka Mah.
Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Üsküdar
Valide-İ Atik Mah, Mimar Sinan Mah, Muratreis Mah
Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.