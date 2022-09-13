Sular ne zaman gelecek? (13 Eylül İSKİ planlı su kesintisi listesi)

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 13 Eylül tarihli planlı su kesintisi listesi yayınlandı. Yaşadıkları semtlerde su kesintisiyle karşılaşan birçok kişi, suların ne zaman ve saat kaçta geleceğini öğrenmek istiyor.