Sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde sular kesildi? (14 Eylül İSKİ planlı su kesintisi listesi)

Haberler - ntv.com.tr 14.09.2022 - 13:32
İSKİ, İstanbul'da planlı su kesintisi listesini yayınladı. Oturdukları semtlerde suların kesilmesinde dolayı sıkıntı çeken vatandaşlar, İSKİ tarafından paylaşılan 14 Eylül tarihli arıza kesinti listesini araştırıyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İstanbul'un hangi ilçelerinde sular kesildi?
Arnavutköy
Haraççı Mah
Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Avcılar
Yeşilkent Mh
Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Bağcılar
Yenimahalle,Demirkapı Mah
Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Beşiktaş
Ortaköy Mah
Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kartal
Hürriyet Mah
Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Sarıyer
Tarabya Mah,Yeniköy Mah,Çamlıtepe Mah,Kireçburnu Mah,Cumhuriyet Mah,Darüşşafaka Mah,Ferahevler Mah
Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.