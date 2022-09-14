Sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde sular kesildi? (14 Eylül İSKİ planlı su kesintisi listesi)

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan su kesintisi listesi sonrasında 14 Eylül'de İstanbul'un hangi ilçelerinde suların kesildiği belli oldu. Yaşadıkları semtlerde su kesintisi sıkıntısı çeken birçok kişi 'Sular ne zaman gelecek?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İstanbul'un hangi ilçelerinde sular kesildi?

Haberler - ntv.com.tr 14.09.2022 - 13:32

Sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde sular kesildi? (14 Eylül İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 1

, İstanbul'da planlı su kesintisi listesini yayınladı. Oturdukları semtlerde suların kesilmesinde dolayı sıkıntı çeken vatandaşlar, İSKİ tarafından paylaşılan 14 Eylül tarihli arıza kesinti listesini araştırıyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İstanbul'un hangi ilçelerinde sular kesildi?

Sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde sular kesildi? (14 Eylül İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 2

14 EYLÜL İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

Arnavutköy
Haraççı Mah
Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde sular kesildi? (14 Eylül İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 3

Avcılar
Yeşilkent Mh
Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde sular kesildi? (14 Eylül İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 4

Bağcılar
Yenimahalle,Demirkapı Mah
Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde sular kesildi? (14 Eylül İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 5

Beşiktaş
Ortaköy Mah
Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde sular kesildi? (14 Eylül İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 6

Kartal
Hürriyet Mah
Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde sular kesildi? (14 Eylül İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 7

Sarıyer
Tarabya Mah,Yeniköy Mah,Çamlıtepe Mah,Kireçburnu Mah,Cumhuriyet Mah,Darüşşafaka Mah,Ferahevler Mah
Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER