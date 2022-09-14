Sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde sular kesildi? (14 Eylül İSKİ planlı su kesintisi listesi)

İSKİ, İstanbul'da planlı su kesintisi listesini yayınladı. Oturdukları semtlerde suların kesilmesinde dolayı sıkıntı çeken vatandaşlar, İSKİ tarafından paylaşılan 14 Eylül tarihli arıza kesinti listesini araştırıyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İstanbul'un hangi ilçelerinde sular kesildi?