Sular ne zaman gelecek? İstanbul'un 8 ilçesinde su kesintisi (20 Eylül İSKİ planlı su kesintisi listesi)

Haberler 20.09.2022 - 14:40
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 20 Eylül tarihli planlı su kesintisi listesi yayınlandı. Oturdukları ilçelerde suların kesilmesi nedeniyle İSKİ'nin arıza-kesinti sayfasını inceleyen vatandaşlar, yaşadıkları ilçede suların ne zaman geleceğini merak ediliyor. İşte 20 Eylül İSKİ planlı su kesintisi yaşayan ilçeler.
Arnavutköy
Yassıören Mah,Ömerli Mah,Hastane Mah,Deliklikaya Mah,Hadımköy Mah
Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Ataşehir
Küçükbakkalköy Mah
Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Başakşehir
Bahçeşehir 2Kısım Mah,Bahçeşehir 1Kısım Mah
Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Beyoğlu
Sururi Mehmet Efendi Mah,Kocatepe Mah,Şehit Muhtar Mah,Çukur Mah,Bostan Mah,Bülbül Mah,Kamer Hatun Mah,Kalyoncu Kulluğu Mah
Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Sütlüce Mah
Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Esenyurt
Koza Mah,Orhan Gazi Mah,Aşık Veysel Mah,Esenkent Mah
Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
K.Çekmece
Yeni Mahalle Mah,Cennet Mah
Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Sancaktepe
Osmangazi Mah
Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Tuzla
Fatih Mah
Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Şifa Mah,Mimar Sinan Mah
Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.