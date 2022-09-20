Sular ne zaman gelecek? İstanbul'un 8 ilçesinde su kesintisi (20 Eylül İSKİ planlı su kesintisi listesi)

Sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı, yaşadıkları ilçelerde su kesintisi sıkıntısı çeken vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İSKİ tarafından bakım, onarım ve arıza çalışmaları sebebiyle İstanbul'un bazı ilçelerinde planlı bir şekilde su kesintisi yapılabiliyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 20 Eylül İSKİ planlı su kesintisi listesi.

Haberler 20.09.2022 - 14:40

Sular ne zaman gelecek? İstanbul'un 8 ilçesinde su kesintisi (20 Eylül İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 1

ve Kanalizasyon İdaresi () tarafından 20 Eylül tarihli planlı su kesintisi listesi yayınlandı. Oturdukları ilçelerde suların kesilmesi nedeniyle İSKİ'nin arıza-kesinti sayfasını inceleyen vatandaşlar, yaşadıkları ilçede suların ne zaman geleceğini merak ediliyor. İşte 20 Eylül İSKİ planlı su kesintisi yaşayan ilçeler.

Sular ne zaman gelecek? İstanbul'un 8 ilçesinde su kesintisi (20 Eylül İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 2

20 EYLÜL İSKİ PLANLI SU KESİNTİSİ LİSTESİ

Arnavutköy

Yassıören Mah,Ömerli Mah,Hastane Mah,Deliklikaya Mah,Hadımköy Mah

Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Sular ne zaman gelecek? İstanbul'un 8 ilçesinde su kesintisi (20 Eylül İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 3

Ataşehir

Küçükbakkalköy Mah

Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Sular ne zaman gelecek? İstanbul'un 8 ilçesinde su kesintisi (20 Eylül İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 4

Başakşehir

Bahçeşehir 2Kısım Mah,Bahçeşehir 1Kısım Mah

Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Sular ne zaman gelecek? İstanbul'un 8 ilçesinde su kesintisi (20 Eylül İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 5

Beyoğlu

Sururi Mehmet Efendi Mah,Kocatepe Mah,Şehit Muhtar Mah,Çukur Mah,Bostan Mah,Bülbül Mah,Kamer Hatun Mah,Kalyoncu Kulluğu Mah

Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Sütlüce Mah

Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Sular ne zaman gelecek? İstanbul'un 8 ilçesinde su kesintisi (20 Eylül İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 6

Esenyurt

Koza Mah,Orhan Gazi Mah,Aşık Veysel Mah,Esenkent Mah

Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Sular ne zaman gelecek? İstanbul'un 8 ilçesinde su kesintisi (20 Eylül İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 7

K.Çekmece

Yeni Mahalle Mah,Cennet Mah

Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Sular ne zaman gelecek? İstanbul'un 8 ilçesinde su kesintisi (20 Eylül İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 8

Sancaktepe

Osmangazi Mah

Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Sular ne zaman gelecek? İstanbul'un 8 ilçesinde su kesintisi (20 Eylül İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 9

Tuzla

Fatih Mah

Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Şifa Mah,Mimar Sinan Mah

Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER