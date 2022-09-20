Sular ne zaman gelecek? İstanbul'un 8 ilçesinde su kesintisi (20 Eylül İSKİ planlı su kesintisi listesi)

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 20 Eylül tarihli planlı su kesintisi listesi yayınlandı. Oturdukları ilçelerde suların kesilmesi nedeniyle İSKİ'nin arıza-kesinti sayfasını inceleyen vatandaşlar, yaşadıkları ilçede suların ne zaman geleceğini merak ediliyor. İşte 20 Eylül İSKİ planlı su kesintisi yaşayan ilçeler.