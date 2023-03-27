imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

Sular terk edilmiş binalara dayandı: İlk katlar sular altında kaldı!

Artvin’de Çoruh Nehri üzerine inşa edilen Yusufeli Barajı’nda, 113,39 milyon metreküp su depolandı, su seviyesi 85 metreye ulaştı. Yol ve köprülerin dipte kaldığı ilçede baraj suları, geri dönüşüm yıkımları süren terk edilmiş binalara da dayandı, bazı apartmanların ilk katlarının sularla kaplandığı gözlendi.

Sular terk edilmiş binalara dayandı: İlk katlar sular altında kaldı! - 1

Çoruh'un üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile Hidroelektrik Santrali (HES) inşası tamamlandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sular terk edilmiş binalara dayandı: İlk katlar sular altında kaldı! - 2

558 megavat kurulu gücüyle ülke ekonomisine yıllık 5 milyar lira katkı sağlayacak projeyle gövdesi, düşey ve yatay düzlemde kavisli şekilde tasarlanan dev gövdenin arkasında depolanan suyun potansiyel enerjisi, yıllık ortalama 1 milyar 900 milyon kilovat saatlik elektrik enerjisine dönüştürülecek.

Sular terk edilmiş binalara dayandı: İlk katlar sular altında kaldı! - 3

2,3 milyar metreküp su depolama hacmine sahip baraj, 29 Mayıs 2023'te elektrik üretimine geçecek.

Sular terk edilmiş binalara dayandı: İlk katlar sular altında kaldı! - 4

TERK EDİLEN BİNALAR SULARLA KAPLANDI

22 Kasım'da su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı'nda 113,39 milyon metreküp su depolandı, su seviyesi 85 metreye ulaştı. Yol ve köprülerin dipte kaldığı ilçede baraj suları, geri dönüşüm yıkımları süren terk edilmiş binalara da dayandı, bazı apartmanların ilk katlarının sularla kaplandığı gözlendi.

Sular terk edilmiş binalara dayandı: İlk katlar sular altında kaldı! - 5

Yağışlı geçen son aylarda kar sularının de erimesi nedeniyle suyun bir kısmı dip savaklardan tahliye edilen barajda, kontrollü su tutma işlemine geçildi.

Sular terk edilmiş binalara dayandı: İlk katlar sular altında kaldı! - 6
Sular terk edilmiş binalara dayandı: İlk katlar sular altında kaldı! - 7
Sular terk edilmiş binalara dayandı: İlk katlar sular altında kaldı! - 8
Sular terk edilmiş binalara dayandı: İlk katlar sular altında kaldı! - 9
Sular terk edilmiş binalara dayandı: İlk katlar sular altında kaldı! - 10
Sular terk edilmiş binalara dayandı: İlk katlar sular altında kaldı! - 11
Sular terk edilmiş binalara dayandı: İlk katlar sular altında kaldı! - 12
DAHA FAZLA GÖSTER